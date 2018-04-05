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Застрелившийся на Николаевщине солдат снял самоубийство на телефон и написал записку маме, – сослуживцы

Застрелившийся на Николаевщине солдат снял самоубийство на телефон и написал записку маме, – сослуживцы

Военнослужащий полка особого назначения ВВС Украины снял свое самоубийство на собственный мобильный телефон. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это может быть связано с отсутствием в стране его матери.

Как сообщают Новости N со ссылкой на сослуживцев погибшего, 21-летний солдат, получив оружие для несения службы, зашел в туалет, включил видеозапись на своем телефоне и поставил его перед собой. Затем он зарядил автомат АК-74, приставил ствол ко лбу и нажал на курок.

Прибежавшие на выстрел сослуживцы обнаружили парня уже мертвым. На место происшествия вызвали полицию, военную службу правопорядка, военную прокуратуру.

В кармане форменной куртки была обнаружена короткая предсмертная записка, в которой солдат сообщал, что жить так больше не может, и обращение к матери с просьбой не возвращаться в страну и оставаться за рубежом (мать погибшего солдата работает за границей). Телефон погибшего с видеозаписью изъяли правоохранители.

По факту смерти военнослужащего открыто уголовное производство.

Как сообщала «Фраза», 1 апреля 2018 года Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что в одной из военных частей на юге Украины в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы. Тогда же стало известно, что это могло быть самоубийство.

Тэги: самоубийство, Вооруженные Силы Украины, Николаев, мать, автомат, ВВС

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