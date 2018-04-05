Автомат Калашникова в Украине можно купить за $400, гексоген – за 400 гривен, – СМИ

Купить гранату в Украине можно за $20, автомат Калашникова — за $350 или $600 в зависимости от модификации. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, начиная с прошлого года основными покупателями оружия являются «авторитетные люди», которые потом перепродают его на экспорт.

Как сообщает Страна.ua со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины и криминальном мире, стоимость гранат на «черном рынке» Украины колеблется от $20 до $50 за штуку.

«Автоматы Калашникова имеют различную цену. Так называемые „весла“ — АКМы с деревянным прикладом — в силу неудобства скрытого ношения и относительного дефицита боеприпасов калибра 7,62 мм, ценятся довольно низко — от 350 до 500 долларов за штуку, — пишет издание. — АК-74 и АКСУ со складными прикладами и калибром 5,45 мм, из-за компактности, а также доступности боеприпасов ценятся повыше — от 450 до 600 долларов за штуку».

Как утверждают журналисты, хорошим спросом пользуются стандартные тротиловые шашки весом в 400 грамм и элементы динамической защиты танков, содержащие гексоген. Эта взрывчатка якобы используется членами преступных группировок для выполнения заказных убийств. «Цена тротиловой шашки или элемента динамической защиты танка колеблется от 100 до 400 гривен», — говорится в материале.

Известен также случай, когда старший лейтенант из Одессы украл 34 штык-ножа к автоматам со склада своей части и продавал их оптом по 400 гривен за штуку. Как утверждается, за границей коллекционеры готовы выложить за штык-нож от автомата Калашникова до $80, а на интернет-сайтах за него готовы платить до 800 гривен.

По данным журналистов, желающих купить это оружие, как штучно, так и партиями, достаточно в любом регионе Украины. Прежде всего интерес к нему проявляют представители криминалитета. По информации источников издания в полиции и СБУ, начиная с 2016 года лидерами потребления оружия являются Киев, Киевская область, Харьков, Одесса и Закарпатье.

Как рассказал на условиях анонимности старший офицер киевского главка СБУ, продавцами оружия чаще всего выступают «военные и контрактники». «Много продавцов из числа добровольцев первых волн АТО, из радикальных организаций. Впрочем, продают они, естественно, не все оружие. Значительное число остается у них на руках и складируется в Киеве и других крупных городах», — рассказал источник.

При этом он подчеркнул, что «чаще всего группировки эти находятся под контролем МВД и СБУ, так что если они и решат достать из схронов свои арсеналы, то с благословения своих кураторов для выполнения конкретных политических задач».

«В 2014-2016 годах покупателями были в основном бандиты из устойчивых группировок. В 2017 году тенденция изменилась — больше всего оружия скупают авторитетные люди на Закарпатье, оттуда оно идет на экспорт», — добавил эксперт.

Официально подтвержденных примеров поставок оружия из Украины за рубеж не много и многие из них спровоцированы спецслужбами. Однако, по словам офицера одной из украинских спецслужб, за последние два года в Украине сложилось несколько устойчивых каналов вывоза оружия за границу. Один из них проложен через украинско-польскую границу, второй — через Одесскую область, третий — через Закарпатье. Причем Польша, Венгрия и Румыния играют роль транзитных территорий, а конечные покупатели чаще всего находятся на Ближнем Востоке, в Афганистане и в странах Африки.

Интересно, что через официальные пограничные пункты пропуска контрабанда оружия, по данным издания, практически не идет — перевозчики используют «окна» на кордоне, которые труднодоступны для пограничников и полиции. Например, в Одесской области в Румынию оружие перевозится через дельту Дуная.

«Преимущественный интерес покупателей — автоматы Калашникова, патроны. Особый интерес зарубежных покупателей — это гранаты, тротиловые шашки и элементы динамической защиты танков, содержащие гексоген и электродетонаторы. Короткоствол — пистолеты и патроны к ним закупаются в меньших количествах и это разовые поставки», — рассказал источник.

При этом он напомнил, что «в 90-х и начале 2000-х основным поставщиком нелегального оружия в Европу были балканские страны — бывшая Югославия и Албания». «Но уже несколько лет этот источник не действует — большая часть оружия оттуда уже вывезена и продана. В контрабанде оружия из Украины участвуют как спецслужбы, так и криминальные структуры, а в последнее время и радикальные организации. Последние, правда, часто используются спецслужбами как исполнители, чтобы запутать следы», — добавил представитель правоохранительных органов.

Как сообщала «Фраза», ранее стало известно, что в марте-апреле 2014 года на восток Украины было отправлено несколько десятков тысяч автоматов, пистолетов, патронов и гранат из захваченных украинских оружейных складов Министерства внутренних дел и Вооруженных сил Украины в Крыму.

Напомним, 25 марта 2015 года на вокзале в Хмельницком правоохранители задержали 22-летнего военнослужащего-контрактника, который незаконно вывез из зоны АТО оружие и боеприпасы. Молодой человек пытался вывезти в другой регион Украины 2 ручных противотанковых гранатомета, 4 гранаты РГД-5 с запалами и 35 патронов 9-го калибра. Впоследствии в доме, который снимал военнослужащий, правоохранители изъяли 336 патронов калибра 7,62 мм и 5,45 мм, еще одну гранату РГД-5, гранату Ф-1 и два штык-ножа к автомату Калашникова.

В августе 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли на Волыни оружие и боеприпасы, вывезенные из района проведения антитеррористической операции. Как сообщили в СБУ, житель Владимир-Волынского хранил в своей квартире три гранаты Ф-1 и РГД-5, пистолет, пятнадцать магазинов к автомату Калашникова, по пять магазинов к снайперской винтовке и ручному пулемету, более 700 патронов различного калибра, дымовую гранату и холодное оружие.

Летом 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что по месту дислокации полка патрульной службы полиции особого назначения «Днепр-1» Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области выявлено рекордное количество незаконно вывезенногоиз зоны АТО оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В конце того же года СМИ сообщали, что в Украине участились случаи воровства оружия и боеприпасов в воинских частях, которые отправляются на черный рынок. В качестве причин краж называлось желание бойцов подработать и плохая охрана складов.

О том, что происходит с украинскими арсеналами оружия, и почему Запад не торопится предоставлять Украине летальное вооружение, читайте здесь.