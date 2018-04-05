СМИ рассказали, как несколько десятков тысяч украинских боеприпасов оказались в руках сепаратистов

В марте-апреле 2014 года на восток Украины было отправлено несколько десятков тысяч автоматов, пистолетов, патронов и гранат из захваченных украинских оружейных складов Министерства внутренних дел и Вооруженных сил Украины в Крыму. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, большая часть этого оружия попала в руки сепаратистов либо из-за бюрократии, либо из-за нечистоплотности руководства силовых структур.

Как сообщает Страна.ua, официально считалось, что это оружие предназначено для подразделений Внутренних войск на Донбассе и усиления подразделений МВД. Однако на самом деле этих подразделений на месте уже не было и части были захвачены сепаратистами.

Как вспоминает офицер фронтовой разведки, пожелавший остаться неназванным, «по сути, это было крупнейшей продажей оружия руководством ВСУ и МВД». «По документам с официальными печатями, оно предназначалось для МВД и ВВ в Донецкой и Луганской областях. На самом деле все давно знали, что по адресу доставки никаких подразделений МВД и ВВ уже не осталось, либо они были уже в стадии срочной эвакуации. Но бюрократию не сломать, оружие шло и исправно доставлялось, — утверждает источник. — Доходило до курьеза — приходил грузовик с цинками б/к (боеприпасами) и автоматами в такую-то часть ВВ. Выходил сепар, весь обвешанный оружием, жал руку, говорил начальнику эшелона, мол, спасибо, пацаны, за подгон. И даже расписывался в бумаге за получение: «полевой командир такой-то стволы получил. Роспись».

Один из бойцов добровольческого батальона «Азов» рассказал журналистам, что аналогичный случай произошел когда в Бердянск прибыло судно с грузом оружия из Крыма: «О прибытии оружия из Крыма было известно за несколько дней, судно было нагружено ящиками с автоматами и пулеметами — несколько десятков. Также было несколько сотен цинков с патронами». «Судно встречали сотрудники контрразведки СБУ. Оружие было передано без документов. Маркировку цинков и ящиков мне удалось сфотографировать. Позже ящики с такой маркировкой были обнаружены уже после освобождения Лисичанска и Попасной. То есть их просто продали сепаратистам, посредниками были СБУшники», — убежден доброволец.

Как утверждает издание, в итоге это же оружие в качестве трофейного уже после освобождения Лисичанска якобы было продано руководством батальона «Донбасс» другому добровольческому подразделению — «Правому Сектору», что подтвердили в самой организации.

Далее ситуация с «исчезновением» оружия из боевых подразделений и войсковых складов, по информации издания, начала нарастать подобно лавине — по неофициальным оценкам источников «Страны» в МО и СБУ только за 2014 год государственными структурами Украины было утеряно более 20 тысяч единиц стрелкового автоматического оружия — автоматов и пулеметов, сотни тысяч патронов различных калибров, более трех тысяч минометов и гранатометов.

«Количество утраченных за четыре года войны снарядов, зарядов к минометам и гранатометам, ручных гранат не поддается даже приблизительному учету. В последующие годы войны на востоке каждый год утрачивалось до тысячи единиц автоматов и пистолетов», — утверждает автор материала.

При этом подчеркивается, что оружие исчезает также и в тылу. В качестве примера журналисты приводят массовое хищение 164 пистолетов Макарова со складов 28 бригады в Чабанке под Одессой, которое было обнаружено в 2017 году. Военная прокуратура заявила, что оружие было похищено с июля 2016 года по январь 2017 года. Украденные пистолеты до сих пор не нашли.

Согласно официальной статистике Генеральной прокуратуры Украины, в 2017 году по ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное ношение, хранение, приобретение, передача и сбыт огнестрельного оружия, боевых взрывчатых веществ и взрывчатых устройств было открыто 7677 уголовных производств, из которых до суда с обвинительным актом добралось 4663 производства. 34 уголовных производства касается сбыта оружия организованными преступными группировками. При этом, по оценке издания, приблизительно половина производств касается переделок в боевое оружие из макетов, газовых и стартово-шумовых стволов.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2015 года на вокзале в Хмельницком правоохранители задержали 22-летнего военнослужащего-контрактника, который незаконно вывез из зоны АТО оружие и боеприпасы. Молодой человек пытался вывезти в другой регион Украины 2 ручных противотанковых гранатомета, 4 гранаты РГД-5 с запалами и 35 патронов 9-го калибра. Впоследствии в доме, который снимал военнослужащий, правоохранители изъяли 336 патронов калибра 7,62 мм и 5,45 мм, еще одну гранату РГД-5, гранату Ф-1 и два штык-ножа к автомату Калашникова.

В августе 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли на Волыни оружие и боеприпасы, вывезенные из района проведения антитеррористической операции. Как сообщили в СБУ, житель Владимир-Волынского хранил в своей квартире три гранаты Ф-1 и РГД-5, пистолет, пятнадцать магазинов к автомату Калашникова, по пять магазинов к снайперской винтовке и ручному пулемету, более 700 патронов различного калибра, дымовую гранату и холодное оружие.

Летом 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что по месту дислокации полка патрульной службы полиции особого назначения «Днепр-1» Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области выявлено рекордное количество незаконно вывезенного из зоны АТО оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В конце того же года СМИ сообщали, что в Украине участились случаи воровства оружия и боеприпасов в воинских частях, которые отправляются на черный рынок. В качестве причин краж называлось желание бойцов подработать и плохая охрана складов.

О том, что происходит с украинскими арсеналами оружия, и почему Запад не торопится предоставлять Украине летальное вооружение, читайте здесь.