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В «Борисполь» могут зайти еще два крупных лоукостера

В «Борисполь» могут зайти еще два крупных лоукостера

Аэропорт «Борисполь» ведет переговоры о полетах в Украину с британской лоукост-компанией ЕasyJet. Как выяснили журналисты «Фразы», гендиректор аэропорта Павел Рябикин в интервью изданию LIGA.net также заявил, что интерес к украинскому направлению проявляет и еще один лоукостер — Germanwings.

«ЕasyJet пока заинтересован только в одном направлении — Берлин, но там проблема с частотами. Более того, к этому направлению есть большой интерес у немецкого лоукостера Germanwings», — сказал гендиректор.

По его словам, из-за ограничений частот между аэропортами Франкфурта, Берлина и Мюнхена, авиакомпания ничего подтвердить «Борисполю» пока не смогла.

«Хотя этот вопрос обсуждается уже второй год, я настроен оптимистично», — добавил Рябикин.

EasyJet Airline Company Limited, более известная как easyJet.com — британская лоукост-авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в Лутонском аэропорту. На настоящий момент компания является одной из самых крупных лоукост-авиакомпаний Европы, выполняя внутренние и международные рейсы по более чем 300 направлениям, в более чем 30 странах. В 2012 году EasyJet перевезла более 50 миллионов пассажиров.

Germanwings — немецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Кёльн-Бонн, со штаб-квартирой в Кёльне. Является аффилированным членом глобального авиационного альянса пассажирских перевозок Star Alliance как дочерняя компания Lufthansa.

Компания Germanwings была создана в 1997 году как подразделение «Eurowings Flug GmbH», однако фактическую деятельность начала лишь с осени 2002 года. Сейчас торговой маркой Germanwings владеет компания Eurowings, 49% капитала которой, в свою очередь, принадлежит авиакорпорации Lufthansa. На данный момент Germanwings является самой быстрорастущей европейской авиакомпанией. Из своих основных хабов авиакомпания обслуживает более 64 направлений.

Ранее «Фраза» сообщала, что, по словам гендиректора «Борисполя» Павла Рябикина, лоукостер Ryanair может создать коллапс в аэропорту «Бориcполь» из-за желания летать в часы с пиковыми нагрузками.

Напомним, 15 марта 2017 года на пресс-конференции в Киеве коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О’Брайан объявил официальные планы лоукост-перевозчика в Украине. Как утверждалось из «Борисполя» Ryanair будет летать по четырем направлениям, а из Львова — по семи.

Позже выяснилось, что стоимость билетов составит от 19,99 евро и, как утверждают эксперты, это далеко не низкий тариф.

31 марта того же года Павел Рябикин заявил, что Международный аэропорт «Борисполь» пока не может удовлетворить запросы Ryanair. Для того, чтобы удовлетворить их пожелания необходимо изменить приказ Мининфраструктуры, регулирующий базовые тарифы«, — заявил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин. После этого сделка сорвалась.

23 марта 2018 года генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин и генеральный директор аэропорта «Львов» Татьяна Романовская подписали контракты на сотрудничество с исполнительным директором Ryanair Майклом О’Лири. С 15 октября ирландский авиаперевозчик Ryanair начнет выполнять рейсы в Украину из 6 европейских стран.

Тэги: Киев, Борисполь, Украина, самолет, мир, экономика, политика, аэропорт, Лоукост

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