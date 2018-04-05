Британцам удалось обнаружить секретную лабораторию, где был произведен «Новичок», – СМИ

Британские спецслужбы смогли выявить место расположения секретной российской лаборатории, где могло быть изготовлено нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, чиновники и сотрудники безопасности ведомств имели возможность идентифицировать источник, используя научный анализ и разведку в течение нескольких дней после отравления.

Как сообщает The Times со ссылкой на источники в спецслужбах, власти Великобритании знали о существовании объекта, на котором мог быть сделан «Новичок» еще до нападения 4 марта. «Еще до первого заседания Cobra (чрезвычайный правительственный комитет, который заседал сразу же после отравления) нам было достаточно хорошо известно, что с высокой долей вероятности отравляющее вещество пришло из России», — заявил источник в правительстве.

Спецслужбы при этом не уверены на 100% относительно источника происхождения яда, однако настаивают, что имеют высокую степень уверенности относительно места ее изготовления.

Помимо этого, источники утверждают, что россияне проводили испытания, чтобы выяснить, можно ли использовать данное вещество для убийств.

В свою очередь, по информации The Sun, лаборатория, в которой синтезировали яд для Скрипаля, якобы находится в районе Ясенево на окраине Москвы. Издание пишет, что «Новичок» был создан в «пресловутых» лабораториях Службы внешней разведки России.

Как сообщали СМИ, ранее исполнительный директор оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне заявил, что учеными лаборатории не было доказано российское происхождение «Новичка». При этом он подчеркнул, что работа лаборатории вообще не заключалась в установлении того, где было изготовлено вещество. Их задачей было установить, что это за вещество и имеет ли оно военное происхождение, что и было установлено.

Как сообщала «Фраза», 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции. Тогда же прозвучало название вещества, которым якобы был отравлен разведчик — «Новичок».

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

Тогда же Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

15 марта 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле марки BMW. Утверждалось, что отравляющее вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

16 марта СМИ со ссылкой на спецслужбы Великобритании сообщили, что нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.

30 марта стало известно, что дочь Скрипаля пришла в сознание и может говорить.

Вечером того же дня в Лондоне был обыскан самолет «Аэрофлота», прибывший из аэропорта «Шереметьево».

2 апреля стало известно, что следователи рассматривают два варианта контакта жертв с отравляющим веществом: либо оно было нанесено на ручку двери, либо привезено подругой дочери вместе с упаковкой гречневой крупы. Также чиновники выразили уверенность, что к убийству в той или иной мере причастен президент РФ Владимир Путин.