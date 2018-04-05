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Ученые развенчали главный миф о макаронах

Ученые развенчали главный миф о макаронах

Регулярное употребление в пищу макарон не приводит к увеличению веса и может даже привести похудению. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу пришли медики из больницы Св. Михаила в Торонто, Канада.

Как сообщает EurekaAlert!, обычно углеводы являются главной причиной набора веса, но, как выяснилось, макароны имеют низкий гликемический индекс, в отличие от других рафинированных углеводов, которые быстро всасываются в кровоток. Продукты с низким гликемическим индексом повышают уровень глюкозы в крови на меньшее количество, чем те, у которых высокий гликемический индекс.

Ученые проанализировали результаты трех десятков исследований, в которых приняли участие почти 2,5 тысячи человек. В ходе эксперимента испытуемые должны были употреблять макароны 3 раза в неделю. Спустя 3 месяца выяснилось, что участники эксперимента похудели в среднем на 500 граммов.

По мнению врачей, результаты исследования наглядно демонстрируют, что макаронные изделия, в случае если их сочетать со сбалансированной диетой, не приводят к увеличению веса, а даже наоборот.

Исследователи говорят, что этот результат касается только макаронных изделий и других продуктов с низким гликемическим индексом, которые являются частью здоровой диеты с низким гликемическим индексом. Им все еще необходимо определить, имеет ли это место с макаронами в составе других диет. Исследователи предупреждают, что необходимо будет провести дополнительные исследования, чтобы убедиться в этом.

Они добавили, что, несмотря на многочисленные виды макаронных изделий, они, как правило, имеют более низкий показатель гликемического индекса, чем другие углеводы. Ученые также сказали, что изготовление макарон из цельного зерна не вносит существенных изменений.

Несмотря на то, что макаронные волокна имеют низкое содержание клетчатки, у них аналогичный показатель гликемического индекса для продуктов, богатых клетчаткой, таких как ячмень или бобовые. Они также имеют более низкий уровень гликемии, чем такие продукты, как хлеб из цельной пшеницы, крупы и картофель с кожурой.

Как сообщали СМИ, в июле 2016 года итальянские ученые провели исследование, которое показало, что макаронные изделия вовсе не приводят к лишнему весу. В исследовании приняли участие более 20 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Добровольцев попросили подробно рассказать, как и где они питаются, а также присутствуют ли в их рационе макаронные изделия. Затем участники исследования должны были взвеситься и померить объем груди, талии и бедер. В итоге выяснилось, что люди, регулярно потребляющие макароны, в целом стройнее остальных респондентов.

Тэги: ожирение, здоровье, Канада, исследование, макароны, вес

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