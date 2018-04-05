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Лига чемпионов: «Ливерпуль» громит одного из главных фаворитов турнира, «Барселона» — в своем стиле

Лига чемпионов: «Ливерпуль» громит одного из главных фаворитов турнира, «Барселона» — в своем стиле

Сегодня, 4 апреля, состоялись еще два четвертьфинальных матча розыгрыша Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», в Англии состоялось «дерби» между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», а в Каталонии местная «Барселона» принимала римскую «Рому».

В Ливерпуле, пожалуй, состоялся самый ожидаемый болельщиками поединок, ведь местный клуб — единственный, кому удалось обыграть «горожан» в чемпионате Англии. Плюс ко всему, наставник «красных» Юрген Клопп одержал больше всех побед над своим визави Хосеппом Гвардиолой — 6. Такое не удавалось никому. И, тем не менее, именно «Сити» считалось фаворитом в этой паре.

Впрочем, футболисты «Ливерпуля» имели иное мнение на сей счет. Первый тайм хозяева поля провели просто превосходно, забив три безответных гола в ворота соперника. Уже на 12-й минуте главный бомбардир команды Мухаммед Салах вывел свою команду вперед, через десять минут Окслейд-Чемберленд удвоил преимущество «Ливерпуля», а еще через десять минут Мане головой вколотил третий гол в ворота де Мораеса.

Во второй половине встречи подопечные Клоппа играли больше на удержание счета, и это у них получилось на все сто процентов. Да, гости создавали больше остроты у ворот Кариуса, но до по-настоящему опасных моментов дело так и не дошло. В итоге — красивая победа «Ливерпуля» 3:0.

В параллельном матче «Барселона» в родных стенах принимала римскую «Рому» и не оставила от соперника камня на камне. Довольно долго хозяева поля не могли открыть счет, но за 7 минут до свистка на перерыв красивым автоголом отметился Де Росси, который с линии штрафной отправил мяч в угол собственных ворот без шансов для своего голкипера.

В дебюте второй половины встречи опять-таки в свои ворота мяч отправил Манолас, а еще через несколько минут Пике сделал счет 3:0. За десять минут до финального свистка Джеко один мяч отквитал, подарив, таким образом, шанс римлянам, но под занавес встречи Луис Суарес поставил точку в матче — 4:1 в пользу «Барселоны» и, похоже, каталонцам уже ничто не помешает пробиться в полуфинал турнира.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первых четвертьфиналах мадридский «Реал» на выезде обыграл туринский «Ювентус» со счетом 3:0, а мюнхенская «Бавария» также на выезде была сильнее испанской «Севильи» — 2:1.

Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Манчестер Сити, ФК Барселона, ФК Ливерпуль, ФК Рома

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