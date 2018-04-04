Украинцам не рекомендуют ехать в Бразилию из-за вспышки лихорадки

Министерство иностранных дел предостерегает граждан Украины от поездок в Бразилию в связи со вспышкой эпидемии желтой лихорадки. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе консульской службы МИД.



«В связи со вспышкой эпидемии желтой лихорадки в Бразилии, в частности, в штатах Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло, Минас Жерайс, МИД рекомендует гражданам Украины, которые путешествуют в Бразилию (в штаты Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Минас Жерайс, Амапа, Мато Гроссо, Пара), заблаговременно применять превентивные меры с целью минимизации возможных рисков заражения», — отметили в ведомстве.



По данным ведомства, по состоянию на 2 апреля отсутствует требование по обязательной прививки против желтой лихорадки для туристов при въезде в Бразилию (кроме туристов, путешествующих из Анголы и Демократической Республики Конго). Однако ВОЗ проводит активную работу по информированию туристов о необходимости прививки против вируса желтой лихорадки.



«Граждане Украины, которые уже находятся в Федеративной Республике Бразилия, могут сделать прививки в медицинских пунктах на территории страны. В случае выявления заболевания, рекомендуем немедленно обратиться в медицинские учреждения для получения помощи», — говорится в рекомендации МИД.

Лихора́дка — неспецифический типовой патологический процесс, характеризующийся временным повышением температуры тела за счет динамической перестройки системы терморегуляции под действием пирогенов (веществ, вызывающих повышение температуры).



В эволюции лихорадка возникла как защитно-приспособительная реакция на инфекцию организма высших животных и человека, поэтому помимо повышения температуры тела при этом процессе наблюдаются и другие явления, характерные для инфекционной патологии. Обычно лихорадка сопровождается приступами жара.



В прошлом все болезни, сопровождавшиеся подъёмом температуры тела, называли «лихорадкой», однако в современном научном понимании лихорадка не является заболеванием. Вместе с тем, в современных названиях ряда нозологических единиц термин лихорадка присутствует, например пятнистая лихорадка Скалистых гор, лихорадка паппатачи, геморрагическая лихорадка Эбола и др.



Суть лихорадки состоит в таком ответе аппарата терморегуляции высших гомойотермных животных и человека на специфические вещества (пирогены), который характеризуется вре́менным смещением установочной точки температурного гомеостаза на более высокий уровень, при обязательном сохранении самих механизмов терморегуляции, в чём состоит принципиальное отличие лихорадки от гипертермии.