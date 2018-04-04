Главные новости за 4 апреля 2018 года

Активиста Майдана подозревают в двойном убийстве. Нардепы готовы взять его на поруки. Правоохранители задержали активиста Евромайдана Ивана Бубенчика. Бубенчику вручено подозрение о причастности к убийству двух сотрудников «Беркута» во время событий Революции достоинства в Киеве в 2014 году. Бубенчик был задержан на украинско-польской границе на контрольном пункте пропуска «Шегини» Львовской области.

Названо имя второго подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане. Стало известно имя второго подозреваемого в убийстве силовиков на Майдане в феврале 2014 года. Вторым подозреваемым является Дмитрий Липовой. Как сообщил источник в ГПУ, подозреваемый скрывается в Польше.

НАБУ опубликовало пленки Холодницкого. Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Об этом сообщается в Twitter ведомства. Фрагменты разговоров Холодницкого опубликованы НАБУ на своем канале в YouTube.

Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею. Прокурор САП Назар Холодницкий вспомнил народному депутату Украины, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко его задекларированный выигрыш в лотерею и дом в Козине под Киевом. Об этом он сказал, отвечая на вопрос Ляшко в Верховной Раде. «Что вам не хватает для полного счастья? Звание генерала вы в 30 лет получили. Звание заслуженного юриста, не понятно за что, из рук президента Порошенко вы получили. Своих друзей-бизнесменов консультируете, предоставляете персональные консультации в своем кабинете. Что вам не хватает для полного счастья?» — спросил у Холодницкого Ляшко.

Скончался освобожденный из российского плена Юрий Солошенко. Сегодня, 4 апреля, около 08.00, скончался освобожденный из российского плена бывший украинский политзаключенный Юрий Солошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Геннадий Афанасьев. «Только что умер Юрий Данилович Солошенко. Наш Герой. Мой дедушка. Политзаключенный, попавший в русский плен в свои семьдесят четыре года. Он прошел его полностью и достойно. Старик сражался до последнего вздоха, оставаясь настоящим украинцем — гордым, застенчивым, вежливым и несокрушимым. Никогда не забуду, как взлетая над проклятой Москвой, он кричал: „Прощай немытая Россия“. Помолимся за его душу», — написал Афанасьев.

Из-за лоукостера Ryanair в «Борисполе» может случиться коллапс. Лоукостер Ryanair может создать коллапс в аэропорту «Бориcполь» из-за желания летать в часы с пиковыми нагрузками. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин. «Прилетая в пиковые часы, они создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут. Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и т.д.», — заявил Рябикин.

Украинских военных обвинили в похищении капитана российского судна. Капитана российского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, Владимира Горбенко похитили украинские военные и увезли в неизвестном направлении. Об этом заявил адвокат членов задержанного экипажа Дмитрий Щербина. «Представители 23-го отряда морской охраны Мариуполя дали указание капитану сойти на берег для прояснения подробностей. Они не могли не знать, что сходить членам задержанного экипажа с судна строго запрещено. Как только он к ним вышел, его силой затолкали в автомобиль „Skoda“ серого цвета с военными номерами и увезли в неизвестном направлении», — заявил Щербина.

Сестра Савченко заявила, что ее автомобиль заминировали. Сестра народного депутата Украины Надежды Савченко Вера заявила о том, что в ее автомобиле нашли взрывчатку. По словам Савченко, обнаруженный взрывчатый механизм мог сработать при большой скорости автомобиля. «Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в нем закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы. Не удивлюсь, если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью», — заявила сестра народного депутата.

Кабмин разрешил чиновникам тратить на свои нужды еще больше бюджетных денег. Кабинет министров Украины повысил суммы расходов госучреждений и госорганов. В частности увеличены расходы на закупку автомобилей, мебели, компьютеров и другого оборудования. «Кабинет министров поручил Минфину вместе с заинтересованными органами дополнительно обработать вопросы относительно эффективного использования государственных средств органами, учреждениями и организациями, которые содержатся за счет средств бюджета. О результатах проинформировать Кабинет министров», — сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Обнародованы результаты экспертиз по катастрофе МН17. Международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы Boeing рейса МН17 на Донбассе обнародовала выводы двух независимых экспертиз. Речь идет об экспертизе изображений, полученных с радаров, которые передала следствию Россия. На этих снимках нет ракеты выпущенной из Бука. Однако, по мнению следственной группы, это не означает, что ракеты вообще не было, передает пресс-служба голландской прокуратуры.

В штаб-квартире YouTube стреляли. Есть погибшие и раненые. Во вторник, 3 апреля, поздно вечером работники YouTube сообщили в социальных сетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии. Женщина-стрелок была найдена мертвой. «Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами», — написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик (@Lavrusik).

В Москве горит крупный торговый центр. В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей». Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Есть пострадавшие, посетителей эвакуировали по спасательной лестнице.