Сестра Савченко заявила, что ее автомобиль заминировали

Сестра народного депутата Украины Надежды Савченко Вера заявила о том, что в ее автомобиле нашли взрывчатку. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам Савченко, обнаруженный взрывчатый механизм мог сработать при большой скорости автомобиля.



«Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в нем закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы. Не удивлюсь, если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью», — заявила сестра народного депутата, сообщает ZIK.



Вера также рассказала о свидании с сестрой в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ.



«Надежда имеет опыт голодания в России и знает реакцию своего организма. Но ей не разрешили пить воду, она употребляет сырую, из-под крана. Это спровоцировало спазмы желудка, кровавую рвоту, а также повышенную температуру. Поэтому ее пути дыхания осушены. Я ей передала капли и общалась со штатным врачом СИЗО. Он сказал, что давал таблетки. Впрочем, Надежда не будет принимать их систематически, ибо в капсулы можно насыпать что угодно», — рассказала Вера.

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2018 года регламентный комитет Верховной Рады дал разрешениена снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

В тот же день в ходе выступления в Верховной Раде Генеральный прокурор Юрий Луценко показалчасть видео, на котором показываются некоторые эпизоды подготовки к, по его словам, «теракту, направленному на свержение украинского государства».

Позже Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест.

23 марта 2018 года народный депутат Украины Надежда Савченко объявила голодовку.

1 апреля появилась информация о том,что из-за голодовки у Савченко начались спазмы желудка и кровавая рвота.