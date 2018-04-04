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Названо имя второго подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане

Названо имя второго подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане

Стало известно имя второго подозреваемого в убийстве силовиков на Майдане в феврале 2014 года. Как выяснили журналисты «Фразы», вторым подозреваемым является Дмитрий Липовой.

Как сообщают «Українські Новини» со ссылкой на источник в ГПУ, подозреваемый скрывается в Польше.

Информация о розыске Липового появилась на сайте МВД в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти».

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Ранее СМИ сообщали, что в феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров «Беркута».

«Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда», — сказал Бубенчик.

Как сообщала «Фраза» 4 апреля 2018 года появилась информация о том, что правоохранители задержали активиста Евромайдана Ивана Бубенчика. Ему вручено подозрение о причастности к убийству двух сотрудников «Беркута» во время событий Революции достоинства в Киеве в 2014 году.

Тэги: Майдан, убийство, уголовное дело, политика, Беркут, криминал

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