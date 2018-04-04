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Супрун заявила, что ни в какую отставку не собирается

Супрун заявила, что ни в какую отставку не собирается

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун пока не собирается покидать свой пост. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она заявила 4 апреля, отвечая на вопрос журналистов о ее реакции на решение парламентского комитета о недоверии.

«Я и моя команда расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины. И я благодарна всем людям, которые мне написали, которые меня поддерживали», — сказала Супрун, передает «Зеркало недели».

В частности и.о. министра отметила, что получила также звонок поддержки и от премьер-министра Владимира Гройсмана.

Тем временем соцсети отреагировали на увольнение Супрун.

«Я был уверен, что Украина получила болезненную, но полезную, прививку от „варягов“. Развал всех систем уже должен был закончиться — дальше некуда! Почему некоторые во власти так до сих пор держатся за „медсестру“ в ранге Министра, теряя даже чувство самосохранения?», — заявил Игорь Уманский, экс-министр финансов.

В то же время нардеп Виктор Чумак отметил: «Не раз предупреждал всех, кто просил меня „поддержать Супрун“, что ее продержат ровно до того момента, как начнутся процессы большого дерибана в новосозданной Службе охраны здоровья, которая будет самостоятельно „пилить“ консолидированный бюджет медицины в 100 млн грн... Неужели еще всем не ясно, что конечной целью „реформ“ от олигарха будет установление очередной монополии?»

Дмитрий Корнейчук, политаналитик заявил: «Решение комитета даже отдаленно не значит ее отставку. Во-первых, Супрун — это часть коррупционной схемы Порошенко-Гройсмана по „распилу“ денег на медицину. Во-вторых, за теоретическую отставку нет голосов. В-третьих, Рада вообще не может уволить того, кого не назначала».

Михаил Басараб, политтехнолог отметил: «Они хотят отстранить Супрун и посадить Бубенчика. Реваншисты стреляют дуплетом».

Ранее СМИ сообщали, что комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения на заседании 3 апреля рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Решение одобрить проект постановления №5642, внесенный в парламент еще 16 января 2017 года, на заседании во вторник поддержали 7 членов комитета.

Инициаторами постановления №5642 являются представители "Оппозиционного блока" Игорь Шурма и Александр Вилкул.

Тэги: Украина, общество, политика, отставка, Ульяна Супрун

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