Кабмин разрешил чиновникам тратить на свои нужды еще больше бюджетных денег

Кабинет министров Украины повысил суммы расходов госучреждений и госорганов. Как выяснили журналисты «Фразы», в частности увеличены расходы на закупку автомобилей, мебели, компьютеров и другого оборудования.



«Кабинет министров поручил Минфину вместе с заинтересованными органами дополнительно обработать вопросы относительно эффективного использования государственных средств органами, учреждениями и организациями, которые содержатся за счет средств бюджета. О результатах проинформировать Кабинет министров», — сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает «Интерфакс-Украина».



В сопроводительных документах к проекту постановления указывается, что граничные расходы на приобретение легковых автомобилей для членов Кабмина, главы Администрации президента повышаются с 0,5 млн грн до 1,2 млн грн.



Такую же граничную сумму проект постановления устанавливает и для приобретения автомобилей для секретаря СНБО, глав Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, а также Конституционного суда, Генерального прокурора, директора НАБУ и глав ряда других органов.



Граничные суммы на покупку автомобилей для обслуживания должностных лиц АП, аппарата Верховной Рады и секретариата Кабмина повышаются с 0,25 млн грн — до 0,9 млн грн.



Граничные суммы покупки автомобилей для руководителей других органов, бюджетных учреждений и организаций, судей — до 0,6 млн грн.



Также постановление повышает граничные расходы на теле- и радиоаппаратуру, видеотехнику для служебных кабинетов с 5 тысяч гривен до 25 тысяч гривен.



В экспертном заключении к проекту постановления указывается, что реализация таких положений может повлиять на рост расходов на содержание органов госвласти, что не отвечает рекомендациям МВФ.



«В соответствии с оценкой МВФ современного состояния и перспектив экономического развития Украины существенные риски состоят в слишком стремительном увеличении текущих расходов, темпы которых превышают номинальный рост экономики, поэтому Украине рекомендовано обеспечить контроль текущих расходов», — отмечается в документе.



Ранее СМИ сообщали, что граничные суммы расходов на автомобили, компьютеры, мебель и другое оборудование для госорганов и госучреждений установлены правительственным распоряжением, принятым в 2001 году.