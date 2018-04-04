В киевской школе первоклассница пережила клиническую смерть

В Соломенском районе Киева в школе № 69 произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», ученица первого класса пережила клиническую смерть.

По информации сайта «Город Киев», девочка собиралась купить себе поесть, как вдруг ей стало плохо, и она потеряла сознание. Успела сказать лишь «ой» и упала.



В департаменте образования и науки КГГА подтвердили, что данный случай имел место быть.

«На место происшествия тут же прибыли врачи скорой помощи, которые зафиксировали клиническую смерть девочки. В школу немедленно вызвали реанимационную бригаду, которой удалось восстановить жизнедеятельность ребенка. Малышку забрали в реанимационное отделение больницы, — отметили в ведомстве.



Причины несчастного случая устанавливаются. Все будет выяснено в ходе расследования и сообщено отдельно в кратчайшие сроки.

Как сообщала «Фраза», 10 мая в с. Калинково Ивановского района Одесской области на открытой территории школы во время проведения занятий по физкультуре погибла от поражения молнией ученица 2000 года рождения.

В середине сентября 2011 года в городе Ровеньки Луганской области в специализированной школе № 3 во время перемены между уроками умер одиннадцатиклассник.

18 октября 2011 года в селе Хряцка Герцаевского района в Черновицкой области около 9.30 утра на уроке физкультуры умер ученик восьмого класса 1997 года рождения. Смерть 14-летнего ученика на уроке физкультуры в селе Хряцка Герцаевского района Черновицкой области произошла в тот момент, когда школьники сдавали зачет по бегу на короткую дистанцию. Восьмикласснику после пробежки стало плохо, и он скоропостижно скончался.