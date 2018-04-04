Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

В киевской школе первоклассница пережила клиническую смерть

В киевской школе первоклассница пережила клиническую смерть

В Соломенском районе Киева в школе № 69 произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», ученица первого класса пережила клиническую смерть.

По информации сайта «Город Киев», девочка собиралась купить себе поесть, как вдруг ей стало плохо, и она потеряла сознание. Успела сказать лишь «ой» и упала.

В департаменте образования и науки КГГА подтвердили, что данный случай имел место быть.

«На место происшествия тут же прибыли врачи скорой помощи, которые зафиксировали клиническую смерть девочки. В школу немедленно вызвали реанимационную бригаду, которой удалось восстановить жизнедеятельность ребенка. Малышку забрали в реанимационное отделение больницы, — отметили в ведомстве.

Причины несчастного случая устанавливаются. Все будет выяснено в ходе расследования и сообщено отдельно в кратчайшие сроки.

Как сообщала «Фраза», 10 мая в с. Калинково Ивановского района Одесской области на открытой территории школы во время проведения занятий по физкультуре погибла от поражения молнией ученица 2000 года рождения.

В середине сентября 2011 года в городе Ровеньки Луганской области в специализированной школе № 3 во время перемены между уроками умер одиннадцатиклассник.

18 октября 2011 года в селе Хряцка Герцаевского района в Черновицкой области около 9.30 утра на уроке физкультуры умер ученик восьмого класса 1997 года рождения. Смерть 14-летнего ученика на уроке физкультуры в селе Хряцка Герцаевского района Черновицкой области произошла в тот момент, когда школьники сдавали зачет по бегу на короткую дистанцию. Восьмикласснику после пробежки стало плохо, и он скоропостижно скончался.

Тэги: Киев, общество, здоровье, школа, ребенок, наука, дети, скорая помощь, клиническая смерть

Комментарии

Колонка автора
02.04.18 13:45

Обострение международной обстановки – в интересах Украины

Автор: Максим Михайленко

Статьи

04.04.18 09:15

О чем говорят международные рейтинги Украины

Автор: Максим Михайленко

Главная новость дня

НАБУ опубликовало пленки Холодницкого

НАБУ опубликовало пленки Холодницкого
04.04.18 13:11
397
Последние новости
04.04.18 17:57

"Укрэнерго" собирается закупать IT-инфраструктуру
04.04.18 16:53

Украинцам не рекомендуют ехать в Бразилию из-за вспышки лихорадки
04.04.18 16:14

Сестра Савченко заявила, что ее автомобиль заминировали
04.04.18 15:55

Названо имя второго подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане
04.04.18 15:49

Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею
04.04.18 15:24

Аграрный Холдинг «Авангард» сделал заявление о распространении информации, связанной с делом Холодницкого
04.04.18 15:20

Супрун заявила, что ни в какую отставку не собирается
04.04.18 14:38

В Киеве лицеисту сломали позвоночник его же одноклассники. Видео избиения выложили в сеть
04.04.18 14:31

Кабмин разрешил чиновникам тратить на свои нужды еще больше бюджетных денег
04.04.18 13:54

В Москве горит крупный торговый центр

Интервью

03.04.18 09:40

Георгий Почепцов: Если фейк не является сознательным обманом, это тоже истина

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею
Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею
Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею
Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею
В Киеве лицеисту сломали позвоночник его же одноклассники. Видео избиения выложили в сеть
В Киеве лицеисту сломали позвоночник его же одноклассники. Видео избиения выложили в сеть
В Москве горит крупный торговый центр
В Москве горит крупный торговый центр
НАБУ опубликовало пленки Холодницкого
НАБУ опубликовало пленки Холодницкого
В Кривом Роге женщина, гуляя с ребенком, провалилась под землю прямо на детской площадке
В Кривом Роге женщина, гуляя с ребенком, провалилась под землю прямо на детской площадке
Украинских военных обвинили в похищении капитана российского судна
Украинских военных обвинили в похищении капитана российского судна
В Киеве группа подростков за одну ночь успела совершить два преступления
В Киеве группа подростков за одну ночь успела совершить два преступления
На Житомирщине учительница прямо на уроке бросалась в детей портфелем и грубо с ними общалась
На Житомирщине учительница прямо на уроке бросалась в детей портфелем и грубо с ними общалась
В Николаеве девушка превратилась в «растение» из-за врачебной ошибки
В Николаеве девушка превратилась в «растение» из-за врачебной ошибки
В штаб-квартире YouTube стреляли. Есть погибшие и раненые
В штаб-квартире YouTube стреляли. Есть погибшие и раненые
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов