Из-за лоукостера Ryanair в «Борисполе» может случиться коллапс

Лоукостер Ryanair может создать коллапс в аэропорту «Бориcполь» из-за желания летать в часы с пиковыми нагрузками. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин в интервью Liga.net.

«Прилетая в пиковые часы, они создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут. Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и т.д.», — заявил Рябикин.

Он добавил, что Ryanair начал продажи билетов, не получив согласование слотов (временных промежутков в аэропорту, когда возможно обслуживание в «Борисполе».

«Могу спрогнозировать, что временные промежутки, которые они указывают в системе продаж как время вылета из „Борисполя“, нами предоставлены быть не могут, потому что они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов. В эти отрезки даже сейчас идет превышение пропускной способности аэропорта на час-два. Тем не менее, компания указывает именно то время, которое мы им не подтверждали», — отметил Рябикин.

Гендиректор аэропорта подчеркнул, что «Борисполь» направил лоукостеру два письма, где указал блокированные временные отрезки — когда предприятие не может обслужить авиаперевозчика из-за повышенной загрузки.

«Также мы сразу им сказали, что проблема снимается, как только они открывают 15 ежедневных рейсов из „Борисполя“. Тогда мы сможем специально под них открыть терминал F. Это минимальное количество рейсов для его безубыточной эксплуатации. А пока предлагаем терминал D, но там слоторегулируемая ситуация», — сказал Рябикин.

Как сообщала «Фраза», 15 марта 2017 года на пресс-конференции в Киеве коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О’Брайан объявил официальные планы лоукост-перевозчика в Украине. Как утверждалось из «Борисполя» Ryanair будет летать по четырем направлениям, а из Львова — по семи.

Позже выяснилось, что стоимость билетов составит от 19,99 евро и, как утверждают эксперты, это далеко не низкий тариф.

31 марта того же года Павел Рябикин заявил, что Международный аэропорт «Борисполь» пока не может удовлетворить запросы Ryanair. Для того, чтобы удовлетворить их пожелания необходимо изменить приказ Мининфраструктуры, регулирующий базовые тарифы«, — заявил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин. После этого сделка сорвалась.

23 марта 2018 года генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин и генеральный директор аэропорта «Львов» Татьяна Романовская подписали контракты на сотрудничество с исполнительным директором Ryanair Майклом О’Лири. С 15 октября ирландский авиаперевозчик Ryanair начнет выполнять рейсы в Украину из 6 европейских стран.