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Скончался освобожденный из российского плена Юрий Солошенко

Скончался освобожденный из российского плена Юрий Солошенко

Сегодня, 4 апреля, около 08.00, скончался освобожденный из российского плена бывший украинский политзаключенный Юрий Солошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил Геннадий Афанасьев.
 



«Только что умер Юрий Данилович Солошенко. Наш Герой. Мой дедушка. Политзаключенный, попавший в русский плен в свои семьдесят четыре года. Он прошел его полностью и достойно.

Старик сражался до последнего вздоха, оставаясь настоящим украинцем — гордым, застенчивым, вежливым и несокрушимым. Никогда не забуду, как взлетая над проклятой Москвой он кричал: „Прощай немытая Россия“. Помолимся за его душу», — написал Афанасьев.

Ранее СМИ сообщали, что в 2016 году Солошенко вернулся домой вместе с Афанасьевым после обмена на обвиняемых в сепаратизме россиян Евгения Мефедова и Максима Сакауова.

Тэги: общество, смерть, плен, политика, политзаключенный

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