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Обнародованы результаты экспертиз по катастрофе МН17

Обнародованы результаты экспертиз по катастрофе МН17

Международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы Boeing рейса МН17 на Донбассе обнародовала выводы двух независимых экспертиз. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет об экспертизе изображений, полученных с радаров, которые передала следствию Россия.

На этих снимках нет ракеты выпущенной из Бука. Однако, по мнению следственной группы, это не означает, что ракеты вообще не было, передает пресс-служба голландской прокуратуры.

Как уточняет «Страна», изображения с радаров изучали два независимых эксперта. Они пришли к выводу, что российская радиолокационная станция могла не зафиксировать ракету Бука из-за ее высокой скорости.

«Скорость ракеты намного выше, чем скорость гражданской авиации, настройки гражданской радиолокационной станции таковы, что такие скоростные объекты обычно не видны на радарных изображениях. Это предотвращает „хаос“ на радарном изображении», — заявили эксперты.

Следственная группа также обратила внимание на тот факт, что российские радары не зафиксировали ни одного самолета вблизи MH17.

Как уточняет ТАСС, после этого концерн ВКО «Алмаз-Антей» опроверг сообщение Совместной следственной группы о том, что ракета, сбившая в 2014 году Boeing MH17, могла быть невидима для российских радаров.

«Если бы зенитная управляемая ракета «Бук» была запушена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с Boeing-777 МН17 она имела бы скорость порядка 600-620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, была бы в обязательном порядке зафиксирована первичным радиолокатором ТРЛК «Утес-Т», — заявили в концерне.

Ранее «Фраза» сообщала, что самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР». Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую «выпустили из зенитно-ракетного комплекса „Бук“ на востоке Украины».

3 марта 2016 года был установлен номер зенитного ракетного комплекса «Бук», которым был сбит «Боинг».

28 сентября 2016 года родственникам погибших в катастрофе самолета рейса MH 17 «Малазийских авиалиний» сообщили, что самолет был сбит ракетой «Бук», которая была завезена из России, с подконтрольной пророссийским боевикам территории на Донбассе.

В марте 2017 года появилась информация о ттом, что ключевым организатором транспортировки «Бука», из которого предположительно был сбит самолет рейса MH17, был отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский по прозвищу «Хмурый».

Тэги: самолет, авиакатастрофа, политика, Донбасс, криминал, мн17

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