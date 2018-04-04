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Активиста Майдана подозревают в двойном убийстве. Нардепы готовы взять его на поруки

Активиста Майдана подозревают в двойном убийстве. Нардепы готовы взять его на поруки

Правоохранители задержали активиста Евромайдана Ивана Бубенчика. Как выяснили журналисты «Фразы», Бубенчику вручено подозрение о причастности к убийству двух сотрудников «Беркута» во время событий Революции достоинства в Киеве в 2014 году.

Как уточняет «Страна», Бубенчик был задержан на украинско-польской границе на контрольном пункте пропуска «Шегини» Львовской области.

Как сообщает «Громадське», по словам руководителя департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, Бубенчика доставили в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения.

«Задержали меня на украинско-польской границе в „Шегинях“ для принудительного привода и привезли в Киев в прокуратуру... У меня поездка была (в Польшу) на 4 часа туда-назад», — отметил Бубенчик.

При этом подозреваемый отказался прямо ответить на вопрос, признает ли он свою вину в убийстве беркутовцев на Майдане.

«Защитник народа убивает преступников. Все. Он не ошибается», — заявил активист, добавив, что считает незаконным свое задержание.

Как уточняет «Укринформ», информацию о вручении Бубенчику подозрения подтвердил руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Прокурор сообщил Ивану Бубенчику о подозрении в убийстве двух правоохранителей», — сказал он.

Теперь, по его словам, Печерский райсуд Киева избирает Бубенчику меру пресечения.

«Прокурор ходатуйствует в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — уточнил он.

Руководитель Департамента спецрасследований отметил, что Бубенчик на протяжении длительного времени отказывался приходить к следователю для участия в следственных действиях. В связи с этим к нему применили привод для проведения следственных действий, а после этого прокурор сообщил ему о подозрении.

В свою очередь, фракция «Самопомич» требует вызвать в парламент Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова для объяснения ситуации с задержанием активиста Майдана.

Как передает агентство «Интерфакс-Украина», об этом заявил заместитель председателя фракции «Самопомич» Егор Соболев на вечернем заседании Рады.

«Я предлагаю парламенту немедленно вызвать к нам Генерального прокурора Украины и министра внутренних дел, чтобы они пояснили нам и обществу, что происходит, и почему таким образом они видят сегодня правосудие», — сказал Соболев.

После выступления народного депутата часть коллег из его фракции во главе с руководителем фракции Олегом Березюком, а также вице-спикером Оксаной Сыроид заблокировали трибуну парламента.

Сообщается, что к концу пленарного заседания председатель Рады Андрей Парубий уточнил, что ходатайствует об аресте Бубенчика начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

В то же время, как уточняет УНИАН, прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской заявил о том, что закон, принятый парламентом 21 февраля 2014 года «об амнистии участников Революции достоинства», не может быть применен к подозреваемому Бубенчику.

«Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей, а в-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен», — отметил Донской.

В то же время, народные депутаты готовы взять Бубенчика на поруки. Об этом заявил депутат Владимир Парасюк, отвечая на вопрос, готовы ли депутаты принять Бубенчика на поруки, передает «Украинская правда».

«Здесь вопрос вообще в сложившейся ситуации. Мы будем говорить о том, чтобы его вообще отпустили под личное обязательство. Конечно, ряд депутатов уже обсуждает тот вопрос, чтобы взять его на поруки», — отметил он.

Парасюк добавил, что депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства на Майдане. «Я был на суде. Отбыл для консультаций с адвокатом», — сказал Парасюк.

Иван Бубенчик — активист Евромайдана, командир батальона «Захид-2», участник АТО, удостоен государственных наград.

Ранее СМИ сообщали, что в феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров «Беркута».

«Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда», — сказал Бубенчик.

Тэги: убийство, уголовное дело, политика, Беркут, криминал, Иван Бубенчик

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