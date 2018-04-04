Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Лига чемпионов: «Реал» и «Бавария» делают уверенный шаг в полуфинал

Лига чемпионов: «Реал» и «Бавария» делают уверенный шаг в полуфинал

Сегодня, 3 апреля, в Европе состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», как минимум один полуфиналист определился уже на 99%.

В итальянском Турине встречались прошлогодние финалисты турнира — «Ювентус» и мадридский «Реал». Болельщики многого ждали от этой игры, однако «королевский» клуб снова не оставил от соперника камня на камне.

Уже на третьей минуте встречи Криштиану Роналду открыл счет после прострела Иско с левого фланга, в середине второго тайма он же невероятным ударом в падении через себя удвоил преимущество своей команды, а спустя еще несколько минут Марсело поставил точку в матче.

 

Нельзя сказать, что «Ювентус» не сражался, были моменты и у Иугаина, и у Дибалы, но на высоте в этот вечер был голкипер гостей Кейлор Навас. А добило туринский клуб глупое удаление своего лидера: Дибала на ровном месте заработал вторую желтую карточку и досрочно ушел отдыхать.

В итоге — довольно уверенная победа «Реала» со счетом 3:0 и ответная встреча, похоже, превращается в формальность.

В Испании местная «Севилья» принимала мюнхенскую «Баварию». Перед началом этой встречи практически все эксперты и букмекеры отдавали преимущество подопечным Юппа Хайнкеса, но хозяева поля продемонстрировали настоящий характер. Более того, именно они вышли вперед в первом тайме благодаря точному удару Пабло Сарабия.

Однако после этого подопечных Винченцо Монтеллы подстерегало настоящее несчастье. За несколько минут до перерыва автоголом «отличился» Хесус Навас, а во второй половине встречи Тьяго Алькантара также не без помощи защитника хозяев поля установил окончательный счет в матче — 2:1 в пользу «Баварии» и теперь «Севилье» будет очень непросто спасти ситуацию на поле соперника.

Завтра состоятся еще два четвертьфинальных поединка: испанская «Барселона» примет у себя дома итальянскую «Рому», а в английском «дерби» встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Ранее «Фраза» сообщала, что донецкий «Шахтер» прекратил участие в еврокубках, уступив римской «Роме» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тэги: футбол, мир, ФК Реал, Лига чемпионов, спорт, ФК Бавария, ФК Ювентус, ФК Севилья

Комментарии

Колонка автора
02.04.18 13:45

Обострение международной обстановки – в интересах Украины

Автор: Максим Михайленко

Статьи

03.04.18 11:00

Фильм «Дорогой диктатор»: очередное вскрытие американской глупости

Автор: Дмитрий Факовский

Главная новость дня

Главные новости за 3 апреля 2018 года

Главные новости за 3 апреля 2018 года
03.04.18 19:00
446
Последние новости
03.04.18 23:50

Лига чемпионов: «Реал» и «Бавария» делают уверенный шаг в полуфинал
03.04.18 21:28

Издательство Федорова открыло новую книжную серию «Пентагонгом»
03.04.18 19:00

Главные новости за 3 апреля 2018 года
03.04.18 16:42

Российские СМИ сообщают о готовности России отбивать свои корабли у Украины при помощи флота и авиации
03.04.18 16:35

Адвокат Савченко взял самоотвод и намекнул, что не по доброй воле
03.04.18 15:47

Глава САП не стал отрицать, что на записях из его кабинета могут содержаться антисемитские высказывания
03.04.18 15:35

В Судане обнаружено древнее детское кладбище
03.04.18 14:53

В США на взлетной полосе столкнулись два самолета. Есть жертвы
03.04.18 14:26

В Днепре в маршрутке на ходу сорвало кран газового баллона
03.04.18 14:22

Украинский журналист в застенках «Лефортово» рисует картины чаем и луком

Интервью

03.04.18 09:40

Георгий Почепцов: Если фейк не является сознательным обманом, это тоже истина

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
В США на взлетной полосе столкнулись два самолета. Есть жертвы
В США на взлетной полосе столкнулись два самолета. Есть жертвы
В США на взлетной полосе столкнулись два самолета. Есть жертвы
В США на взлетной полосе столкнулись два самолета. Есть жертвы
В Киеве колонна националистов идет пикетировать Кабмин, Раду и Банковую
В Киеве колонна националистов идет пикетировать Кабмин, Раду и Банковую
В Софиевской Борщаговке странным образом загорелись сразу пять автомобилей
В Софиевской Борщаговке странным образом загорелись сразу пять автомобилей
«Антонов» пригласил всех желающих посмотреть на полет «Мрии». Но только из-за забора
«Антонов» пригласил всех желающих посмотреть на полет «Мрии». Но только из-за забора
На Сумщине из-за потопа люди плавают по городу на лодках
На Сумщине из-за потопа люди плавают по городу на лодках
В Киеве ночью ни с того ни с сего взорвался автомобиль
В Киеве ночью ни с того ни с сего взорвался автомобиль
В Одессе на участника «Юморины» упала часть стены дома
В Одессе на участника «Юморины» упала часть стены дома
В Мариуполе футбольные фанаты подрались с правоохранителями. Есть пострадавшие
В Мариуполе футбольные фанаты подрались с правоохранителями. Есть пострадавшие
В Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за рухнувшего балкона
В Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за рухнувшего балкона
УПЛ: «Динамо» выгрызло победу у «Мариуполя», «Шахтер» разгромил «Зарю»
УПЛ: «Динамо» выгрызло победу у «Мариуполя», «Шахтер» разгромил «Зарю»
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов