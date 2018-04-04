Лига чемпионов: «Реал» и «Бавария» делают уверенный шаг в полуфинал

Сегодня, 3 апреля, в Европе состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», как минимум один полуфиналист определился уже на 99%.

В итальянском Турине встречались прошлогодние финалисты турнира — «Ювентус» и мадридский «Реал». Болельщики многого ждали от этой игры, однако «королевский» клуб снова не оставил от соперника камня на камне.

Уже на третьей минуте встречи Криштиану Роналду открыл счет после прострела Иско с левого фланга, в середине второго тайма он же невероятным ударом в падении через себя удвоил преимущество своей команды, а спустя еще несколько минут Марсело поставил точку в матче.

Нельзя сказать, что «Ювентус» не сражался, были моменты и у Иугаина, и у Дибалы, но на высоте в этот вечер был голкипер гостей Кейлор Навас. А добило туринский клуб глупое удаление своего лидера: Дибала на ровном месте заработал вторую желтую карточку и досрочно ушел отдыхать.

В итоге — довольно уверенная победа «Реала» со счетом 3:0 и ответная встреча, похоже, превращается в формальность.

В Испании местная «Севилья» принимала мюнхенскую «Баварию». Перед началом этой встречи практически все эксперты и букмекеры отдавали преимущество подопечным Юппа Хайнкеса, но хозяева поля продемонстрировали настоящий характер. Более того, именно они вышли вперед в первом тайме благодаря точному удару Пабло Сарабия.

Однако после этого подопечных Винченцо Монтеллы подстерегало настоящее несчастье. За несколько минут до перерыва автоголом «отличился» Хесус Навас, а во второй половине встречи Тьяго Алькантара также не без помощи защитника хозяев поля установил окончательный счет в матче — 2:1 в пользу «Баварии» и теперь «Севилье» будет очень непросто спасти ситуацию на поле соперника.

Завтра состоятся еще два четвертьфинальных поединка: испанская «Барселона» примет у себя дома итальянскую «Рому», а в английском «дерби» встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Ранее «Фраза» сообщала, что донецкий «Шахтер» прекратил участие в еврокубках, уступив римской «Роме» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.