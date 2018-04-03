Российские СМИ сообщают о готовности России отбивать свои корабли у Украины при помощи флота и авиации

После задержания украинскими пограничниками судна, нарушившего условия захода в оккупированный Крым, в России заговорили о необходимости обеспечить судоходство в Черном и акватории Азовского морей с помощью военной силы. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о силах Черноморского флота и морской авиации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, «агрессивные действия» украинских морских пограничников якобы представляют опасность захвата российских судов и считают что есть угроза «государственного пиратства».

Отмечается, что в связи с этим командование Черноморского флота, включая морскую авиацию, «готово обеспечить безопасность судоходства» в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

Как сообщала «Фраза», 26 марта 2018 года в украинских водах Азовского моря пограничники задержали рыболовецкое судно под флагом России. На борту находился экипаж из 10 человек. Утверждалось, что «Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы. Оказалось, что оно зарегистрировано в Крыму. Кроме того члены команды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь.

Позже стало известно, что Херсонский районный суд Херсонской области по ходатайству Службы безопасности Украины и по согласованию с прокуратурой Автономной Республики Крым арестовал «Норд» и весь его экипаж.