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Адвокат Савченко взял самоотвод и намекнул, что не по доброй воле

Адвокат Савченко взял самоотвод и намекнул, что не по доброй воле

Народный депутат Украины Надежда Савченко осталась без одного из своих адвокатов. Как выснили журналисты «Фразы», адвокат Виктор Чевгуз, представляющий интересы Савченко, взял самоотвод .

«Самоотвод. Не хотел подавать, но...», — прокомментировал адвокат заявление, опубликованное на своей странице в Facebook.

Из заявления следует, что Савченко и Чевгуз уже официально расторгли договор о предоставлении правовой помощи. Заявление направлено в СБУ, адвокат ждет решения.

 

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2018 года регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

В тот же день в ходе выступления в Верховной Раде Генеральный прокурор Юрий Луценко показал часть видео, на котором показываются некоторые эпизоды подготовки к, по его словам, «теракту, направленному на свержение украинского государства».

Позже Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест.

23 марта 2018 года народный депутат Украины Надежда Савченко объявила голодовку.

1 апреля появилась информация о том,что из-за голодовки у Савченко начались спазмы желудка и кровавая рвота.

Тэги: уголовное дело, политика, криминал, Надежда Савченко

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