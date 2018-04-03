Главные новости за 3 апреля 2018 года

В центре Киева прошел митинг. Организовали мероприятие партии «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор». Представители националистических организаций собираются в центре Киева, напротив стадиона Лобановского, чтобы затем отправиться колонной к Кабинету министров, Верховной Раде и Администрации президента. Они будут требовать деолигархизации Украины. За общественным порядком в центре столицы следят полицейские, саперы и кинологи. Правоохранители перекрыли движение по улицам Грушевского и Шелковичная. Начинают перекрывать улицу Арсенальную в направлении здания парламента. Как пишет в Facebook пресс-секретарь лидера «Свободы» Олега Тягнибока Кристина Равлюк, ориентировочный график марша — шествие к Кабмину, ВР и АП. У каждого здания предполагается выступление лидеров марша.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В России Авакова подозревают в том, что он якобы препятствовал россиянам при голосовании на выборах президента РФ. Отмечается, что 18 марта украинские полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и, по распоряжению Авакова, россиянам не давали принять участие в выборах президента. Также сообщается, что принять участие в выборах на территории Украины смогли 300 человек из 72 тысяч проживающих там избирателей. Дело против министра МВД Украины возбудили по статье 12 УК РФ (действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов России). Кроме того в российском МИД пожаловались на нарушение Украиной международного законодательства.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что в рамках расследования ему приписывают антисемитские высказывания. В интервью чиновник не стал отрицать их наличия. «Там уже мне и антисемитизм приписывают. Ну, посмотрим. Это уже чтобы ушел — припишем все что хочешь», — посетовал руководитель САП, имея ввиду записи прослушивания из своего кабинета. На вопрос, действительно ли он допускал какие-то антисемитские высказывания в процессе работы, Холодницкий заявил, что то ли не знает, то ли не помнит. «Не знаю. Я не помню. Если я что-то и говорил, то готов публично извиниться. Надо просто послушать, время же прошло. Но если там действительно есть вопросы, которые могут трактоваться двояко, то я не буду доказывать какую-то свою позицию, я просто скажу „извините“. Корона не упадет. Ошибки также надо признавать», — заявил чиновник.

Прокурор Киевской прокуратуры Олег Билоус получил выговор за недостойное поведение после того, как его показали голым на украинском телевидении. Об этом говорится в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП). Билоус и его гражданская жена Диана стали победителями развлекательного шоу «ЛавЛавСаr» на телеканале ТЕТ. Участники этой программы проходят различные испытания, во время одного из которых Билоус и его подруга оказались полностью раздетыми.

Во Франции начался один из крупнейших и самых продолжительных протестов в истории страны. В протесте намерены принять участие энергетики, уборщики мусора, национальный авиаперевозчик Air France и работники государственной железнодорожной компании. Первыми участие в протесте приняли работники государственной железнодорожной компании. В целом в забастовке примет участие половина персонала компании, в связи с чем во Франции ожидают массовой отмены рейсов. От работы французские железнодорожники будут отказываться дважды в неделю. Протест может продлиться до июня. Участники протеста выступают против реформы президента Эммануэля Макрона, который хочет сократить льготы работникам железнодорожной компании.

Команде российского президента Владимира Путина в 2014 году предлагали план по аннексии Запорожской области. Такую информацию обнародовало британское издание «The Times». Газета ознакомилась с правительственным докладом, который опирается на взломанную электронную переписку советника Путина Владислава Суркова. Автор статьи «Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине» Том Парфитт из Москвы пишет, что план «Троя» в ноябре 2014 направил в Кремль Алексей Муратов — бывший депутат от Курской области и «представитель ДНР» в России. В плане были четко указаны имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Речь шла о стратегии подготовки населения Запорожской области к пророссийскому мятежу в регионе, или как подавал это Муратов — «освобождение от нацистско-фашистских оккупантов».

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия была отравлена вместе со своим отцом через несколько дней после получения доступа к «секретному банковскому счету». По данным СМИ, размер счета составлял 150 тыс. фунтов стерлингов. Эти деньги стали выручкой от продажи дома в Великобритании, который принадлежал ее брату Александру и его бывшей жене Наталии. При этом, как уточняет издание, Александр в прошлом году умер «при невыясненных обстоятельствах» в Санкт-Петербурге. Наталия, которая сейчас замужем за тренером по теннису, продала дом и выплатила половину суммы бывшему мужу. Юлия же получила доверенность на использование этого счета, зарегистрированного на Александра, еще в конце февраля — от своего отца Сергея Скрипаля.