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Глава САП не стал отрицать, что на записях из его кабинета могут содержаться антисемитские высказывания

Глава САП не стал отрицать, что на записях из его кабинета могут содержаться антисемитские высказывания

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что в рамках расследования ему приписывают антисемитские высказывания. Как выяснили журналисты «Фразы», в интервью «Украинской правде», чиновник не стал отрицать их наличия.

«Там уже мне и антисемитизм приписывают. Ну, посмотрим. Это уже чтобы ушел — припишем все что хочешь», — посетовал руководитель САП, имея ввиду записи прослушивания из своего кабинета.

На вопрос, действительно ли он допускал какие-то антисемитские высказывания в процессе работы, Холодницкий заявил, что то ли не знает, то ли не помнит. «Не знаю. Я не помню. Если я что-то и говорил, то готов публично извиниться. Надо просто послушать, время же прошло. Но если там действительно есть вопросы, которые могут трактоваться двояко, то я не буду доказывать какую-то свою позицию, я просто скажу „извините“. Корона не упадет. Ошибки также надо признавать», — заявил чиновник.

Он также подчеркнул, что намерен прослушать записи, сделанные в его кабинете: «Послушаю обязательно. Ведь к тем жалобам должны быть приложены диски. Уже ведь не пленки, мы в XXI веке живем — сейчас диски. Я хочу посмотреть текст полностью. И не просто слова, а действия, которые были после этих слов сделаны», — рассказал он.

Говоря об аквариуме, на который была установлена аппаратура для прослушивания в его кабинете, руководитель САП отметил, что это государственная собственность с инвентарным номером.

«Аквариум хороший, рыбки не виноваты. При чем тут аквариум? Не было бы в нем было бы в часах, в лампочке, в дверях, в телевизоре, в портрете Шевченко, в тризубце, в фикусе, в флаге... Здесь есть где развернуться», — сказал Холодницкий, отвечая на вопрос, оставил ли он аквариум в своем кабинете, если бы знал, как он будет использоваться.

Между тем, как сообщает «Интерфакс-Украина», перед сегодняшним допросом в департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Холодницкий опроверг все предъявляемые ему обвинения. Так, комментируя информацию о том, что он якобы предупредил городского голову Одессы Геннадия Труханова о проведении следственных действий, глава САП заверил, что «с Трухановым ни разу — ни в живую, ни по телефону, ни каким-либо другим образом не общался».

«Насколько я понимаю, там четыре или пять дисциплинарных фактов, три из которых базируются на деле Супрун (по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды). То есть системные пробелы, о которых они рассказывают, основываются фактически на одном деле, — рассказал Холодницкий. — Мне интересно послушать, как я вынуждал свидетелей давать показания. Рассказывают, что давил на прокуроров, чтобы они отзывали обыск. Давайте послушаем, какое это было давление. Наверняка там были какие-то нецензурные слова».

«Если меня обвиняют в том, что я делаю свою работу и болею за каждое дело, которое у нас есть, значит, я готов за это обвинение нести ответственность», — заверил Холодницкий.

Он подчеркнул, что с его уходом с должности возникнет проблема с назначением процессуальных руководителей, так как это может делать только заместитель Генпрокурора — руководитель САП. «Дуализм должности заключается в том, что и. о. руководителя САП не может совершать определенные действия, которые может делать заместитель генерального прокурора. Если, или когда я уйду с должности, то и. о. руководителя САП не может назначить процессуального руководителя по делу», — объяснил Холодницкий, подчеркнув, что не считает назначение процессуальных руководителей «чисто формальным действием».

Как сообщали СМИ, в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​прослушивающая аппаратура. «Жучки» якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Как сообщала «Фраза», 30 марта 2018 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что речь идет о ряде серьезных правонарушений, якобы допущенных Холодницким на своей должности. В частности, речь идет о «сливе» информации подследственным и давление на подчиненных прокуроров.

Тэги: Генеральная прокуратура Украины, обвинение, допрос, криминал, антисемитизм, прослушивание, прослушка, Назар Холодницкий, Специализированная антикоррупционная прокуратура

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