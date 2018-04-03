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В Судане обнаружено древнее детское кладбище

В Судане обнаружено древнее детское кладбище

В Судане археологи обнаружили древнее захоронение младенцев. Как выяснили журналисты «Фразы», обнаруженные детские останки находились керамических сосудах.

Захоронение младенцев обнаружили польские специалисты во время раскопок в районе Омдурмана, сообщает «Global-analityk.com».

По оценкам специалистов, данному захоронению более 6 тыс. лет. Оно является древнейшим в Африке.

«Скорее всего, они родились мертвыми или умерли вскоре после рождения», — сказал руководитель раскопок, доктор Мацей Йордечка из Института археологии и этнологии в Познани.

Самые древние захоронения в сосудах появились в районах Ближнего Востока. Там эта традиция распространилась в VII тыс. до н. е. В Египте похожие захоронения появляются примерно в середине IV тыс. до н. е.

«Для нас остаётся тайной, как появилась подобная традиция в Судане», — говорит Йордечка. Предполагают, что этот обычай имеет местные корни.

Остатки были помещены в керамические сосуды, и вместе с ними в могилы вложили много предметов.

«Как правило, в этот период на серьезные посмертные подарки могли рассчитывать взрослые, хотя также известны богатые детские захоронения», — говорят специалисты. В могилы новорожденных клали ожерелья из яиц и костей страуса, миниатюрные керамические сосуды и оболочки мидий.

Младенцев хоронили во дворах домов. Предполагают, что если ребенок умирал в старшем возрасте, его хоронили на кладбище.

«Такой специфический тип захоронения новорожденных может иметь и символическое значение — размещение остатков означает, например, возвращение в безопасную материнскую утробу», — говорит археолог.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2018 года в Мексике дайверы обнаружили реликвии майя. Находка была обнаружена на дне подводной пещеры в районе острова Юкатан.

В марте 2018 года в трехстах метрах от берегов Флориды дайверы обнаружили уникальное подводное захоронение. 

Тэги: история, археология, кладбище, дети, новорожденный, захоронение

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