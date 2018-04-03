В Днепре в маршрутке на ходу сорвало кран газового баллона

Сегодня, 3 апреля, в Днепре в маршрутном такси № 23 на ходу сорвало кран газового баллона. Как выяснили журналисты «Фразы», в салоне среди пассажиров началась паника, а после — давка, в результате которой пострадал ребенок.



Как сообщает «Информатор», инцидент произошел ранним утром, около 7:40. По словам очевидцев, в панике люди толкнули девочку, из-за чего та ударилась головой о поручень. Водитель выскочил из маршрутки одним из первых.



В компании перевозчика заявили, что маршрутка попала колесом в яму, в результате чего и произошла разгерметизация газового баллона.

Ранее «Фраза» сообщала, что 26 марта 2018 года в Днепровском районе Киева на проспекте Соборности у одной из городских маршруток отвалилась задняя дверь.

Напоминаем также, что 13 марта 2017 года в Киеве у маршрутки во время движения оторвалось заднее колесо.

13 июня 2017 года в Киеве в одном из маршрутных такси прогремел взрыв. Прямо во время движения взорвалась система охлаждения.

27 декабря 2016 года в Киеве на Московском мосту оторвалось заднее колесо у маршрутки, которая двигалась с пассажирами. Происшествие произошло после того, как водитель въехал в глубокую яму в асфальте.

4 декабря 2016 года в Киеве в Дарницком районе у железнодорожной станции «Дарница» у маршрутки прямо на ходу оторвалось переднее левое колесо.

25 июня 2013 года в Киеве, недалеко от станции метро «Шулявская» у маршрутки отлетело колесо.

13 января 2010 года в Киеве на проспекте Елены Телиги микроавтобус «Богдан», двигаясь от станции метро «Дорогожичи» в сторону Петровки, потерял колесо.