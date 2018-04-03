Украинский журналист в застенках «Лефортово» рисует картины чаем и луком

Незаконно арестованный в Москве журналист Роман Сущенко прислал с письмами из СИЗО «Лефортово» два новых рисунка. Как выяснили журналисты «Фразы», оба рисунки выполнены на бумаге формата А4 с помощью шариковых ручек, карандаша, чая и луковой шелухи.

«Сегодня получила четыре письма от отца. Датированные они августом, сентябрем и декабрем 2017 года. Приятно удивили два новых рисунка. На этот раз отец нас „перенес“ в пригород итальянского города Парма и маяка Ар-Мэн, который находится во французской Бретани. Очень атмосферно», — рассказала дочь Сущенко Юлия, сообщает «Укринформ».

Как написал сам заключенный на обратной стороне изображения маяка, его построили на рифе острова Иль-де-Сен на скале Ар-Мэн во время отлива. Из-за его изолированности строительство растянулось на 14 лет. Моряки называют маяк «Ад Адский».

Сообщается, что в целом Сущенко прислал 8 рисунков. До этого он изобразил весенний пейзаж, вид на Париж и город Сен-Мало, швейцарский город Женеву и итальянский — Перуджу, а также пейзаж украинской местности — реки Рось.

Как сообщала «Фраза», осенью 2016 года в Москве был задержан и впоследствии арестован журналист агентства «Укринформ» Роман Сущенко. Он до сих пор находится в СИЗО «Лефортово».