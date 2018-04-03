Ученые нашли следы крупнейших в мире динозавров

В Шотландии в сланцевых горах острова Скай археологи обнаружили следы крупнейшего в мире тираннозавра. Как выяснили журналисты «Фразы», найденным следам уже 170 млн лет.

Размер и цвет отпечатков свидетельствуют о том, что вес динозавра составлял более 10 т. Размер тела был более чем 15 м. Ученые насчитали более 50 следов тираннозавра, пишет Daily Telegraph.

На сегодня это самые древние раскопанные останки динозавров. Они относятся к мезозойской эре, о которой очень мало известно.

Эти находки доказывают, что динозавры могли свободно передвигаться как по суше, так и по воде в поисках пищи.

Как сообщала «Фраза», в апреле 2011 года американские ученые впервые в мире сконструировали интерактивную модель одного из крупнейших на планете динозавров, жившего 140 миллионов лет назад. Ученые воссоздали, как мог двигаться 22-метровый исполин, обладатель невероятно длинной шеи, достигающей 10 метров, продемонстрировали, как он дышал, создали макет его сердца и сосудистой системы в натуральную величину.

Весной 2012 года палеонтологи обнаружили самого большого пернатого динозавра из известных на настоящий момент. Находка была сделана в китайской провинции Ляонин. Новый вид, обитавший 125 миллионов лет назад, получил название Yutyrannus huali. Масса взрослой особи достигала 1,4 тонны, а длина ее тела превышала 9 метров. Динозавр был покрыт своего рода примитивными перьями, напоминавшими по строению скорее пушок цыплят, а не сложные перья современных птиц. Длина этого «пушка» древнего ящера достигала 15 сантиметров

В мае 2014 года в аргентинской провинции Чубут, в 1,3 тыс. км к югу от Буэнос-Айреса, были найдены останки самого большого динозавра. Кости принадлежали титанозавру, обитавшему 90 млн. лет назад. Длина динозавра составляла 40 м, а весил он около 100 т.

В марте 2017 года палеонтологи из Квинслендского университета в австралийском городе Брисбен сообщили об обнаружении самого большого из известных следов динозавра. Отпечаток подошвы древнего существа достигает 1,75 метра в длину.