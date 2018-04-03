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Ученый подсчитал, когда искусственный интеллект сможет полностью заменить человека

Ученый подсчитал, когда искусственный интеллект сможет полностью заменить человека

Системы искусственного интеллекта будут способны заменить человека через 10-15 лет, когда произойдет замена оператора по обработке данных на робота. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению российских ученых, уже сегодня созданы системы искусственного интеллекта, не уступающие человеку по эффективности решения задач.

«Решая задачи создания прикладного искусственного интеллекта, мы говорим прежде всего о замене на техническую систему человека-оператора, обеспечивающего обработку информации с использованием своих естественных способностей, сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на протяжении человеческой жизни», — заявил руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук, сообщает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что искусственный интеллект уже отлично справляется с такими человеческими задачами как распознавание лиц и голосов.

Как сообщала «Фраза», в марте 2018 года заведующий кафедрой сложных интеллектуальных систем Университета Пассау в Германии Бьорн Шуллер выразил убеждение, что искусственный интеллект в ближайшие 10 лет научится писать художественные произведения, а также шутить не хуже людей.

Напомним, летом 2010 года японские ученые разработали первый в мире прототип искусственного разума. Синтетический интеллект способен обрабатывать гигантское количество информации.

Летом 2015 года более тысячи ученых, инженеров и исследователей подписали письмо, в котором предупреждается об опасностях, связанных с разработкой автономных систем вооружения, использующих ИИ. Среди подписантов были Маск, Хокинг и один из основателей компании Apple Стив Возняк.

В сентябре того же года ученые из американского Сиэтла создали систему искусственного интеллекта, которая способна решать задачи по геометрии из SAT Reasoning Test — стандартизованного теста для приема в высшие учебные заведения США.

9 марта 2016 года искусственный интеллект впервые победил чемпиона по игре в го.

29 сентября международные высокотехнологические корпорации Google, Microsoft и Facebook заявили о намерении объединить усилия с целью развития искусственного интеллекта. Помимо указанных компаний в совместном проекте участвуют Amazon и IBM. Также не исключено, что в скором времени к проекту присоединится компания Apple. Кроме того, в инициативе подключатся ведущие эксперты отрасли. Инициатива называется «Партнерство по искусственному интеллекту».

В декабре того же года исследователи из университета Торонто разработали систему искусственного интеллекта, способную после соответствующего обучения самостоятельно написать песню на основе данных анализа загруженного ей изображения. Эта нейронная сеть уже написала новогоднюю песню после того, как ей был «скормлен» снимок наряженной новогодней елки.

В феврале 2017 года физик-теоретик Стивен Хокинг и основатель Tesla Motors Илон Маск выступили в поддержку принципов, которые должны гарантировать, что искусственный интеллект не причинит вреда человеку и будет служить лишь на благо. Эти принципы были разработаны на конференции в начале 2017 года.

7 июля директор по развитию сайта поиска работы Work.ua Сергей Марченко заявил, что в Украине 28% работодателей согласились бы в будущем заменить своих сотрудников роботами.

17 июля 2017 года американский предприниматель Илон Маск заявил, что «искусственный интеллект является главной угрозой, с которой сталкивается человеческая цивилизация». По мнению бизнесмена, искусственный интеллект может быть задействован в информационной войне, в частности распространении фейковых новостей.

Создатель Facebook Марк Цукерберг, в свою очередь, назвал позицию Маска «безответственной». «В ближайшие пять-десять лет искусственный интеллект принесет в нашу жизнь столько улучшений», — заявил Цукерберг, несколько раз повторив, что оптимистичен в отношении искусственного интеллекта.

31 августа британский журнал Times Higher Education провел опрос 50 лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, медицине и экономике о глобальных угрозах для человечества и возможной конкуренции со стороны искусственного интеллекта. При этом большая часть ученых отказалась видеть угрозу со стороны ИИ.

13 октября 2017 года робот впервые выступил на заседании ООН. Гуманоид по имени София пообщался с заместителем генерального секретаря Аминой Мохаммед и поделился собственными мыслями об искусственном интеллекте.

В декабре 2017 года основатель аэрокосмической компании «SpaceX» и фирмы электроавтопроизводителя Tesla Илон Маск сообщил о большой вероятности того, что искусственный интеллект станет угрозой человечеству в будущем. «Думаю, что в конце концов искусственный интеллект прикончит нас всех», — заявил бизнесмен.

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Тэги: Россия, человек, наука, оператор, искусственный интеллект, технологии

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