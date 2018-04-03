Киевский прокурор разделся наголо перед телекамерами

Прокурор Киевской прокуратуры Олег Билоус получил выговор за недостойное поведение после того, как его показали голым на украинском телевидении. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Как сообщает «РИА Новости», Билоус и его гражданская жена Диана стали победителями развлекательного шоу «ЛавЛавСаr» на телеканале ТЕТ.

Участники этой программы проходят различные испытания, во время одного из которых Билоус и его подруга оказались полностью раздетыми.

КДКП отмечает, что на протяжении всей программы прокурор вел себя «некорректно и неприлично», использовал нецензурную лексику, целовался с другими участницами, а также находился в обнаженном виде в компании других семи обнаженных участников телепрограммы.

По мнению членов комиссии, прокурор должен был осознавать, что его могут узнать полицейские, судьи, коллеги. Таким образом, он умышленно допустил нарушение требований закона Украины «О прокуратуре» и Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров, говорится в постановлении.

В КДКП подчеркнули, что прокурор должен был избегать «действий, которые могли повредить его репутации и авторитету прокуратуры, а также вызвать негативный общественный резонанс».

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2007 года пьяный голый прокурор убил человека.