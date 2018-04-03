В Закарпатье зафиксирована новая вспышка кори

За прошедшую неделю врачи зафиксировали на Закарпатье 94 новых случая заболевания корью. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Управления охраны здоровья Закарпатской областной государственной администрации.

В частности, как сообщается, на прошлой неделе в области зарегистрировано 94 случая заболевания, что на 20% меньше, чем на предыдущей неделе (94 против 117 случаев). В структуре заболевших традиционно преобладали дети до 17 лет — 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11% (с 31 до 10 случаев).

При этом, как подчеркивают в управлении, против кори не имеют прививок 83% больных.

С начала года зарегистрировано 1646 случаев кори (130,8 на 100 тыс. населения), в т. ч. 1306 среди детей до 17 лет. Случаи кори регистрируются по всех административных территориях области, заключили в ведомстве.

Как сообщала «Фраза», 28 февраля 2018 года руководитель Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита заявил, что ситуация с заболеваемостью корью в Украине стабилизировалась.