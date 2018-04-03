Рева хочет, чтобы Минюст «воевал со злостными неплательщиками алиментов» не только на детей, но и на родителей

Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом чиновник заявил в интервью «Радио Свобода» и «Радио НВ».

«Я считаю, что в случае детей по отношению к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность — нужно законодательно ввести серьезную ответственность — они должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях», — заявил Рева.

При этом он признал, что на данный момент Министерство юстиции «воюет со злостными неплательщиками алиментов». «Я считаю это очень правильно. Посмотрите сколько тысяч взрослых мужчин, которые нормально себя чувствуют, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям больше 500 млн гривен было перечислено такими непутевыми родителями», — заключил Рева.

Как сообщала «Фраза», 7 июня 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об увеличении минимального размера алиментов на ребенка с 30% до 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

22 июня 2017 года в Украине были изменены правила уплаты алиментов.

В ноябре 2017 года Министерство юстиции Украины предложило Верховной Раде на законодательном уровне ужесточить ответственность злостным неплательщикам алиментов.

6 декабря в Херсонской области работники исполнительной службы провели ряд рейдов по адресам злостных неплательщиков алиментов. Как заявил начальник областного управления юстиции Константин Хутковский, «как показывает практика, те люди, которым ограничен выезд за границу, сегодня на 100% погасили свою задолженность».

7 декабря 2017 года Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов». Документ позволяет сурово наказывать должников, которые не платят алименты более полугода.

4 января 2018 года появилась информация о том, что Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины усиливающий ответственность родителей за неуплату алиментов на содержание малолетних детей.

10 января стало известно, что у подписанного президентом закона, ужесточающего меры против неплательщиков алиментов, появились первые жертвы.

По состоянию на 23 февраля Государственные исполнители запретили выезжать за границу 25 тысячам неплательщиков алиментов. Также было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете управлять транспортными средствами.