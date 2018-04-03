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«The Times»: Путин собирался аннексировать Запорожье

«The Times»: Путин собирался аннексировать Запорожье

Команде российского президента Владимира Путина в 2014 году предлагали план по аннексии Запорожской области. Как выяснили журналисты «Фразы», такую информацию обнародовало британское издание «The Times».

Газета ознакомилась с правительственным докладом, который опирается на взломанную электронную переписку советника Путина Владислава Суркова, передает «Голос Америки».

Автор статьи «Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине» Том Парфитт из Москвы пишет, что план «Троя» в ноябре 2014 направил в Кремль Алексей Муратов — бывший депутат от Курской области и «представитель ДНР» в России.

В плане были четко указаны имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Речь шла о стратегии подготовки населения Запорожской области к пророссийскому мятежу в регионе, или как подавал это Муратов — «освобождение от нацистско-фашистских оккупантов».

Это предложение было частью более широкого плана Кремля по дестабилизации Украины. Все это вошло в доклад, с которым ознакомилось издание «The Times».

Согласно плану операции «Троя», Муратов предлагал вложить $181 000 в распространение пророссийского мятежа дальше к западу от Донбасса. Документ, вероятно, был направлен заместителю Суркова. Это был план манипуляции общественным мнением перед мятежом в Запорожье, который имел целью вырвать регион с орбиты центрального правительства в Киеве. В этом мятеже использовалась бы существующая российская шпионская сеть, которая уже действовала на той территории.

В плане было четко прописано куда должны были идти средства, выделенные на операцию — от $ 40 000 на организацию пророссийских протестов в Запорожье, $ 10000 — на поддержку сети агентов в СБУ и Министерстве внутренних дел и до $ 49 000 на покупку транспортных средств.

Том Парфитт отмечает, что план Муратова не был воплощен в жизнь, следовательно трудно сказать, рассматривала ли Москва этот план как серьезное предложение.

Документ был частью переписки, которую перехватили украинские хакеры в ноябре прошлого года.

Кремль назвал данную информацию сфабрикованной, хотя некоторые люди, которые прислали Суркову электронные письма, назвали их настоящими. Автор статьи предполагает, что Кремль же стремился пропагандировать автономию для регионов Украины со значительным русскоязычным населением, как это было и на Донбассе.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года СМИ рассказали о желании президента России Владимира Путина окончательно отобрать у Украины Донбасс.

Тэги: Запорожье, Украина, Крым, общество, СМИ, Россия, мир, политика, война, Донбасс, аннексия

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