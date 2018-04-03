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Донецкие боевики вернули в Украину тело пропавшего на днях украинского военнослужащего

Донецкие боевики вернули в Украину тело пропавшего на днях украинского военнослужащего

Пропавший 29 марта в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе украинский военнослужащий найден мертвым. Как выяснили журналисты «Фразы», донецкие боевики передали тело в Украину.

Как рассказал пресс-секретарь штаба АТО Олег Сушинский в комментарии «Украинской правде», «29 марта во время проверки наличия личного состава обнаружили его (военнослужащего) отсутствие». Пока проводились «первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным».

После проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания и оформления соответствующих документов представители гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» доставили тело к месту погребения.

Никаких обстоятельств смерти солдата при этом не указывается.

Как сообщала «Фраза», 29 марта 2018 года в одном из военных подразделений сил антитеррористической операции заявили об исчезновении военнослужащего.

Тэги: смерть, солдат, Донбасс, криминал, боевики, антитеррористическая операция

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