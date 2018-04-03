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Капитан судна, задержанного в Азове, утверждает, что ему предлагали обменять свободу на украинский паспорт

Капитан судна, задержанного в Азове, утверждает, что ему предлагали обменять свободу на украинский паспорт

Херсонский районный суд Херсонской области по ходатайству Службы безопасности Украины и по согласованию с прокуратурой Автономной Республики Крым арестовал российское судно «Норд», задержанное на прошлой неделе в Азовском море. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, как сообщается, постановлением суда на судно наложен арест путем запрета распоряжаться и использовать его любым способом.

Также сообщается, что 31 марта 2018 гражданину Украины, капитану судна «Норд» объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Лица, нарушающие украинское законодательство, осуществляя незаконные мероприятия и выходы морскими судами в закрытые порты Крыма, будут привлекаться к предусмотренной ответственности. Уверен, этот факт станет предупреждением для других капитанов и судовладельцев», — заявил прокурор Крыма Гюндуз Мамедов.

Между тем, как сообщает российский пропагандистский канал RT, пограничники, арестовавшие «Норд» якобы предложили морякам свободу, если они признают себя украинцами. «Они говорили, что если мы признаем себя гражданами Украины, то вопрос быстро решится и нас отпустят. Отказ от российского гражданства при этом писать не просили. Говорили, что наши родственники должны привезти из дома наши украинские паспорта. Все члены команды отказались», — рассказал капитан корабля Владимир Горбина.

По словам капитана, экипаж испугался, что в случае признания себя украинцами, их будут судить по той же статье о незаконном пересечении границы, но уже как граждан Украины, а это только ухудшит положение людей.

Как рассказал Горбина, в настоящий момент на судне находится шесть тонн протухшей рыбы. Еду и сменное белье для моряков доставляют юристы.

Как сообщала «Фраза», 26 марта 2018 года в украинских водах Азовского моря пограничники задержали рыболовецкое судно под флагом России. На борту находился экипаж из 10 человек. Утверждалось, что «Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы. Оказалось, что оно зарегистрировано в Крыму. Кроме того члены команды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь.

Тэги: Крым, прокуратура, арест, Россия, СБУ, Азовское море, криминал, Херсонская область, оккупация, аннексия

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