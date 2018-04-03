Во Франции началась одна из крупнейших забастовок в истории страны

Во Франции начался один из крупнейших и самых продолжительных протестов в истории страны. Как выяснили журналисты «Фразы», в протесте намерены принять участие энергетики, уборщики мусора, национальный авиаперевозчик Air France и работники государственной железнодорожной компании.

Как сообщает «ТСН», первыми участие в протесте приняли работники государственной железнодорожной компании. В целом в забастовке примет участие половина персонала компании, в связи с чем во Франции ожидают массовой отмены рейсов. От работы французские железнодорожники будут отказываться дважды в неделю. Протест может продлиться до июня.

Участники протеста выступают против реформы президента Эммануэля Макрона, который хочет сократить льготы работникам железнодорожной компании.

Экономические реформы президента Франции станут причиной забастовки и в других отраслях.

Ранее СМИ сообщали, что в марте Францию всколыхнули масштабные протесты вызванные экономическими реформами президента Эммануэля Макрона. Профсоюзы провели почти 180 демонстраций из-за планов правительства уволить 120 тысяч работников за пять лет.