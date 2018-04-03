Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

На Николаевщине от выстрела из автомата в голову погиб солдат-срочник

На Николаевщине от выстрела из автомата в голову погиб солдат-срочник

1 апреля в одной из военных частей Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на юге Украины в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил в Facebook.

Какие-либо детали и обстоятельства чрезвычайного происшествия Командование не сообщает, указав лишь, что военный погиб «при исполнении служебных обязанностей».

Между тем, как пишут Новости N со ссылкой на источник в военной прокуратуре, трагедия произошла в 19-м отдельном полку особого назначения радио и радиотехнической разведки полка ВВС Украины (в/ч А3767), который дислоцирован в селе Галициново под Николаевом.

По данным прокуратуры, военным выдали оружие для несения службы в наряде, а вскоре после этого прозвучал выстрел. Выяснилось, что один из солдат выстрелил себе в голову из автомата АК-74.

Погибшему был всего 21 год, он местный житель, в кармане его куртки найдена предсмертная записка, однако в ней не говорится о причинах самоубийства.

Как сообщает УНИАН, в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области подтвердили лишь факт гибели военнослужащего. «Сейчас этим вопросом занимается военная прокуратура», — рассказала пресс-секретарь областного управления Нацполиции Елена Бережная.

Как сообщала «Фраза», 18 марта 2018 года в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта, ветеран АТО, летчик, кавалер орден «За мужество» III степени Владислав Волошин.

26 марта глава Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз заявил, что Волошин уже ранее предпринимал попытку свести счеты с жизнью.

Тэги: Николаевская область, суицид, солдат, криминал, автомат Калашникова, ВВС

Комментарии

Колонка автора
02.04.18 13:45

Обострение международной обстановки – в интересах Украины

Автор: Максим Михайленко

Статьи

03.04.18 11:00

Фильм «Дорогой диктатор»: очередное вскрытие американской глупости

Автор: Дмитрий Факовский

Главная новость дня

В Киеве колонна националистов идет пикетировать Кабмин, Раду и Банковую

В Киеве колонна националистов идет пикетировать Кабмин, Раду и Банковую
03.04.18 11:53
404
Последние новости
03.04.18 13:14

Незадолго до отравления дочь Скрипаля получила доступ к приличной сумме в фунтах стерлингов, – СМИ
03.04.18 13:06

В России возбудили дело против Авакова
03.04.18 12:37

Киевский прокурор разделся наголо перед телекамерами
03.04.18 12:35

Пасха в «Парке Киевская Русь»: здесь посвятят блюда и устроят шоу
03.04.18 12:31

В Закарпатье зафиксирована новая вспышка кори
03.04.18 11:53

В Киеве колонна националистов идет пикетировать Кабмин, Раду и Банковую
03.04.18 11:43

Рева хочет, чтобы Минюст «воевал со злостными неплательщиками алиментов» не только на детей, но и на родителей
03.04.18 11:04

«The Times»: Путин собирался аннексировать Запорожье
03.04.18 11:02

Донецкие боевики вернули в Украину тело пропавшего на днях украинского военнослужащего
03.04.18 10:27

Капитан судна, задержанного в Азове, утверждает, что ему предлагали обменять свободу на украинский паспорт

Интервью

03.04.18 09:40

Георгий Почепцов: Если фейк не является сознательным обманом, это тоже истина

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
В Киеве колонна националистов идет пикетировать Кабмин, Раду и Банковую
В Киеве колонна националистов идет пикетировать Кабмин, Раду и Банковую
В Киеве колонна националистов идет пикетировать Кабмин, Раду и Банковую
В Киеве колонна националистов идет пикетировать Кабмин, Раду и Банковую
В Софиевской Борщаговке странным образом загорелись сразу пять автомобилей
В Софиевской Борщаговке странным образом загорелись сразу пять автомобилей
«Антонов» пригласил всех желающих посмотреть на полет «Мрии». Но только из-за забора
«Антонов» пригласил всех желающих посмотреть на полет «Мрии». Но только из-за забора
На Сумщине из-за потопа люди плавают по городу на лодках
На Сумщине из-за потопа люди плавают по городу на лодках
В Киеве ночью ни с того ни с сего взорвался автомобиль
В Киеве ночью ни с того ни с сего взорвался автомобиль
В Одессе на участника «Юморины» упала часть стены дома
В Одессе на участника «Юморины» упала часть стены дома
В Мариуполе футбольные фанаты подрались с правоохранителями. Есть пострадавшие
В Мариуполе футбольные фанаты подрались с правоохранителями. Есть пострадавшие
В Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за рухнувшего балкона
В Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за рухнувшего балкона
УПЛ: «Динамо» выгрызло победу у «Мариуполя», «Шахтер» разгромил «Зарю»
УПЛ: «Динамо» выгрызло победу у «Мариуполя», «Шахтер» разгромил «Зарю»
В Иерусалиме прошел многотысячный Крестный ход православных христиан
В Иерусалиме прошел многотысячный Крестный ход православных христиан
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов