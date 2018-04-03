На Николаевщине от выстрела из автомата в голову погиб солдат-срочник

1 апреля в одной из военных частей Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на юге Украины в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил в Facebook.

Какие-либо детали и обстоятельства чрезвычайного происшествия Командование не сообщает, указав лишь, что военный погиб «при исполнении служебных обязанностей».

Между тем, как пишут Новости N со ссылкой на источник в военной прокуратуре, трагедия произошла в 19-м отдельном полку особого назначения радио и радиотехнической разведки полка ВВС Украины (в/ч А3767), который дислоцирован в селе Галициново под Николаевом.

По данным прокуратуры, военным выдали оружие для несения службы в наряде, а вскоре после этого прозвучал выстрел. Выяснилось, что один из солдат выстрелил себе в голову из автомата АК-74.

Погибшему был всего 21 год, он местный житель, в кармане его куртки найдена предсмертная записка, однако в ней не говорится о причинах самоубийства.

Как сообщает УНИАН, в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области подтвердили лишь факт гибели военнослужащего. «Сейчас этим вопросом занимается военная прокуратура», — рассказала пресс-секретарь областного управления Нацполиции Елена Бережная.

Как сообщала «Фраза», 18 марта 2018 года в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта, ветеран АТО, летчик, кавалер орден «За мужество» III степени Владислав Волошин.

26 марта глава Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз заявил, что Волошин уже ранее предпринимал попытку свести счеты с жизнью.