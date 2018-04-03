После отставки Гонтареву должны были отправить в СИЗО, а не в теплые страны, - адвокат

Бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева совершала тяжкие преступления на посту руководителя Нацбанка. Об этом заявил адвокат-правозащитник Максим Могильницкий. Одним из таких преступлений он назвал обрушение курса гривны.

В Качестве доказательства своих слов Могильницкий сослался на годовой отчет НБУ за 2014 год, под которым стоит подпись Гонтаревой.

«На странице 52, написано: „Гарантированный государством долг за 2014 под влиянием валютно-курсового фактора увеличился на 47% и составил 153.8 млрд. грн.“. Этот „валютно-курсовой фактор“ создал Национальный банк Украины под управлением Валерии Гонтаревой. На второй странице все того же годового отчета написано: „Национальный банк уже в начале года решился на болезненный, но безальтернативно необходимый переход к гибкому обменному курсу“. Эта цитата однозначно говорит о том, что отпустить гривну „в свободное плавание“ было сознательным шагом со стороны руководства Нацбанка», — заявил правозащитник.

Он пояснил, что согласно ст. 99 Конституции Украины, обеспечение стабильности денежной единицы является основной функцией Национального банка Украины. А основа стабильности национальной валюты — стабильный курс. Таким образом, сознательно уходить от стабильного курса — это чистое злоупотребление.

«Отказ от стабилизации курса повлек тяжкие последствия. На 50 миллиардов увеличил государственный долг (и это только за 2014 !!!) и ударил по карманам большинства украинцев. Такие действия можно квалифицировать как тяжкое преступление по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины с наказанием в виде лишения свободы на срок до 6 лет. После своего последнего отчета в Верховной Раде Гонтарева должна была поехать ни в теплые страны, а в СИЗО», — уверен Могильницкий.