Главные новости за 2 апреля 2018 года

В Украине стартовала медицинская реформа. Спешите подписаться на любимого врача. В понедельник, 2 апреля, в Украине стартует кампания по выбору врача первичной медицинской помощи «Врач для каждой семьи», которая станет первым этапом медицинской реформы. В рамках кампании украинцы будут подписывать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром. На основе этих деклараций пациент будет закреплен за конкретным врачом, а врач будет получать оплату в зависимости от количества подписавших с ним декларацию пациентов. Начисление оплаты по новым принципам начнется с 1 июля. В Минздраве прогнозирует, что со стартом медреформы доходы семейных врачей, терапевтов и педиатров существенно вырастут.

Спустя более чем полгода никто так до сих пор и не знает, почему загорелся детский лагерь «Виктория». Следствие по пожару в одесском лагере «Виктория», где 16 сентября 2017 года погибли трое детей, продолжается сразу по нескольким направлениям и по шести уголовным производствам. Причина пожара до сих пор не установлена. Как рассказал заместитель начальника отдела процессуального руководства прокуратуры Одесской области, старший процессуальный руководитель Олег Хорсуненко, первое уголовное производство открыто в отношении директора лагеря Петроса Саркисяна.

В Украине стартовала весенняя призывная кампания. С 2 апреля и до конца мая в Украине будет проходить весенний призыв на срочную военную службу. Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. «61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии», — заявил в этой связи начальник Главного управления персонала — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

По домам украинцев, которые имеют субсидии и льготы, будут ходить ревизоры. Большинство международных партнеров рекомендует Украине перед монетизацией льгот и субсидий провести тщательную проверку всех, кто получает помощь от государства. На днях Всемирный банк обратился к правительству с рекомендацией ускорить процесс создания института социальных инспекторов. На эти цели организация готова выделить украинским чиновникам $35 млн. Соответствующий законопроект уже разработан и зарегистрирован в парламенте, однако депутаты не спешат выносить документ на голосование.

На Сумщине из-за потопа люди плавают по городу на лодках. В Сумской области весенний паводок подтопил часть города Ахтырка. Полиции приходится на лодках перевозить людей в безопасное место. «Правоохранители на плавсредствах обеспечивают патрулирование, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок», — сообщает пресс-служба областной полиции.

На Запорожье перевернулась фура с горючим. Спасатели никак не могут остановить вытекание. В Запорожской области возле с. Луначарское Бердянского района на трассе Р-37 Энергодар-Мелитополь-Бердянск опрокинулась в кювет автоцистерна MAN. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Запорожской области, в результате этого произошла утечка дизельного топлива и бензина. Как отметили в ведомстве, авария произошла 2 апреля около 5:50. По данным спасателей, цистерна, в которой перевозилось 15 тонн дизтоплива и 15 тонн бензина АИ-92, не разгерметизировалась, однако произошла утечка дизтоплива и бензина из предохранительных клапанов.

Следствие рассматривает два варианта отравления Скрипаля. Говорят, не обошлось без Путина и... гречки. Британские чиновники, расследующие отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипала, считают, что убийца нанес отраву на дверную ручку его дома. По данным СМИ, эта операция является настолько рискованной, что вряд ли она была бы осуществлена без одобрения Кремля. Как сообщают СМИ со ссылкой на чиновников, которым известны предварительные результаты расследования, теория, согласно которой нервно-паралитическое вещество было нанесено на дверь, предполагает, что убийца подходил к дому Скрипаля на тихой улице в Солсбери 4 марта, в тот день, когда он и его дочь Юлия были отравлены.

Латвия с легкостью провела реформу, из-за которой Украина перессорилась с соседями. Сегодня, 2 апреля, президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил поправки к закону о всеобщем образовании, которые предусматривают переход школ страны на обучение только на латышском языке. Об этом сообщили в пресс-службе главы латвийского государства. «Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всех молодых людей на получение качественного образования и перспективы жизни в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это сформирует более сплоченное общество и более сильное государство», — заявил в этой связи президент.

В Нигерии в результате нападения боевиков погибли 18 человек. Еще 84 получили ранения. В ночь на понедельник, 2 апреля, недалеко от нигерийского города Майдугури на северо-востоке страны боевики радикальной группировки «Боко Харам» совершили нападение на мирных жителей. В результате этого погибли восемнадцать человек, еще 84 получили ранения. Как сообщают СМИ со ссылкой на местную Службу по чрезвычайным ситуациям, люди гибли, «пытаясь скрыться от столкновений боевиков и военных». Отмечается, что среди нападавших было минимум семь смертников. Перестрелка длилась около часа.

Ученые обнаружили жуткую особенность рака легких. Группа ученых под руководством Пурушотхама Рао Тата из Университета Дьюка в США обнаружила в злокачественной опухоли легких недоразвитый желудок, двенадцатиперстную кишку и тонкий кишечник. Исследователи проанализировали более тысячи случаев немелкоклеточного рака легких, который является самой распространенной разновидностью злокачественных опухолей легких. Ученые определили уровни РНК (первичных продуктов активной ДНК) таких генов, как SOX2 и NKX2-1. Последние кодируют транскрипционные факторы — молекулы, активирующие ряд генов и участвующие в обеспечении или отмене пластичности злокачественных тканей. В результате опухоль становится пластичной, то есть может меняться под воздействием окружающей среды и становиться невосприимчивой к лекарственным препаратам.