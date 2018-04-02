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Ученые обнаружили жуткую особенность рака легких

Ученые обнаружили жуткую особенность рака легких

Группа ученых под руководством Пурушотхама Рао Тата из Университета Дьюка в США обнаружила в злокачественной опухоли легких недоразвитый желудок, двенадцатиперстную кишку и тонкий кишечник. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи проанализировали более тысячи случаев немелкоклеточного рака легких, который является самой распространенной разновидностью злокачественных опухолей легких.

Как сообщает Lenta.ru, ученые определили уровни РНК (первичных продуктов активной ДНК) таких генов, как SOX2 и NKX2-1. Последние кодируют транскрипционные факторы — молекулы, активирующие ряд генов и участвующие в обеспечении или отмене пластичности злокачественных тканей. В результате опухоль становится пластичной, то есть может меняться под воздействием окружающей среды и становиться невосприимчивой к лекарственным препаратам.

Ученые показали на мышиной модели, что снижение активности NKX2-1 перенаправляет развитие клеток опухоли легких на путь, не связанный с формированием легочной ткани. В результате внутри ракового новообразования могут формироваться ткани, характерные для желудочно-кишечного тракта. Клетки легких начинают превращаться в клетки желудка и кишечника. Это происходит из-за того, что при развитии эмбриона легкие и пищеварительная система формируются из одних и тех же клеток-предшественниц.

У грызунов, у которых был уменьшен уровень NKX2-1, клетки рака легких начинали вырабатывать пищеварительные ферменты. Активация онкогена SOX2 влияла на формирование тканей двенадцатиперстной кишки, а работа фактора KRAS — тонкой и толстой кишки.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2007 года доктор Сесиль Рос обратилась с открытым письмом к властям с предупреждением о риске развития рака легких при ежедневном употреблении попкорна.

Осенью 2009 года ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) нашли лекарство, которое может спасти больных, страдающих летальной формой рака легких.

В начале 2010 года ученые установили, что за развитие злокачественной опухоли отвечает целый ряд факторов. Среди них ученые называют неблагополучные или неполные семьи, отсутствие воспитания, наличие психически больных или бывших заключенных, проживающих вместе с растущими детьми.

В ноябре 2011 года на Кубе была одобрена к применению первая в мировой истории лечебная вакцина против рака легких.

В октябре 2015 года ученые выяснили, что развитие рака легких можно остановить, если блокировать способность клеток опухоли переключаться на альтернативные источники питания. Открытие стало возможным благодаря выявлению механизма, который позволяет раковым клеткам менять свои предпочтения в питательных ресурсах.

Тэги: США, здоровье, наука, рак, онкология, легкие, исследование

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