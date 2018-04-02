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Стало известно, сколько стоит все конфискованное имущество в Украине

Стало известно, сколько стоит все конфискованное имущество в Украине

Под управлением Национального агентства по розыску и менеджменту активов на конец минувшего года оказалось офисов на 241,7 миллиона гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в ответе на запрос председателя общественного совета при АРМА Глеба Каневского.

Агентству также было передано в управление квартир на 178,5 млн гривен, машиномест на 16 млн гривен, нежилых помещений на 14,1 гривен, транспортных средств на 10,1 млн гривен, недостроев на 2,8 млн гривен, и один целостный имущественный комплекс на 10,3 млн гривен.

Оценочная стоимость всех активов, находящихся под управлением Национального агентства по розыску и менеджмента активов, достигла 568,9 миллиона гривен.

На начало 2018 агентству было передано в управление 125 арестованных активов.

Ранее СМИ сообщали, что Национальное агентство по розыску и менеджменту активов продало первые машины на сумму более 2,5 миллиона гривен.

Тэги: автомобиль, недвижимость, экономика, квартира, политика, конфискация

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