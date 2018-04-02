На Запорожье перевернулась фура с горючим. Спасатели никак не могут остановить вытекание

В Запорожской области возле с. Луначарское Бердянского района на трассе Р-37 Энергодар-Мелитополь-Бердянск опрокинулась в кювет автоцистерна MAN. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Главного управления ГСЧС Запорожской области, в результате этого произошла утечка дизельного топлива и бензина.

Как отметили в ведомстве, авария произошла 2 апреля около 5:50. По данным спасателей, цистерна, в которой перевозилось 15 тонн дизтоплива и 15 тонн бензина АИ-92, не разгерметизировалась, однако произошла утечка дизтоплива и бензина из предохранительных клапанов.

«Чтобы предотвратить взрыв, сотрудники ГСЧС обеспечили дежурство на месте происшествия, провели охлаждение цистерны и покрыли разлитое горючее пеной. От ГУ ГСЧС были задействованы 16 человек личного состава и 4 единицы спецтехники», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент безопасность движения в районе ДТП обеспечивают полицейские.

По предварительным данным, водитель автоцистерны следовал из Киевской области в Бердянск, не справился с управлением.

Как рассказали агентству «Интерфакс-Украина» специалисты ряда ведомств, находящихся на месте, оперативно поднять грузовик из кювета невозможно из-за отсутствия мощного автокрана. На данный момент подъемный механизм необходимой мощности разыскивается в Запорожье, в 200 км от места аварии. Существует опасность разлива на грунт половины содержимого цистерны.

«Автоцистерна лежит на боку. Пока не возможно ни поставить ее на колеса, ни откачать топливо, чтобы остановить его вытекание», — рассказал один из собеседников агентства.

По его словам, пока до места аварии будет доставлен автокран, может пройти много времени, в течение которого из автоцистерны на грунт может вылиться до 15 тонн топлива.

«Чтобы предотвратить нежелательные последствия ДТП, спасатели охладили автоцистерну, а также накрыли пенной подушкой для предотвращения взрыва», — рассказала советник Главного управления ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине декабря 2017 года в Запорожье грузовой автомобиль Volvo врезался в железобетонный мост. В результате ДТП были повреждены металлические конструкции моста. Фура в результате удара перевернулась. Грузовой автомобиль перевозил катушки с кабелями весом примерно 2 тонны каждая.