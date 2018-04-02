Спустя более чем полгода никто так до сих пор и не знает, почему загорелся детский лагерь «Виктория»

Следствие по пожару в одесском лагере «Виктория», где 16 сентября 2017 года погибли трое детей, продолжается сразу по нескольким направлениям и по шести уголовным производствам. Как выяснили журналисты «Фразы», причина пожара до сих пор не установлена.

Как рассказал в комментарии «Радио Свобода» заместитель начальника отдела процессуального руководства прокуратуры Одесской области, старший процессуальный руководитель Олег Хорсуненко, первое уголовное производство открыто в отношении директора лагеря Петроса Саркисяна.

Второе дело открыто в отношении старшего воспитателя Натальи Янчик (позже взяла фамилию мужа Цокур) — она как единственный работник с высшим образованием подписывала акты о пожарной безопасности. По словам прокурора, женщина сотрудничает со следствием, и ее показания дают возможность понять, как на самом деле работал лагерь, и за какие нарушения должно отвечать руководство.

В-третьих, полиция расследует экономическое производство в отношении возможного присвоения и растраты государственных средств, выделенных на реконструкцию «Виктории» в 2015-2016 годах. «В этом производстве подозреваемых пока нет, но там проводятся экспертизы. В частности экономическая, которая устанавливает движение средств, и экспертиза по горючести. Она устанавливает, почему так быстро произошло возгорание и горение лагеря. Эти причины устанавливаются», — рассказал Хорсуненко.

Четвертое производства касается использования средств местного бюджета, в частности — на зарплату работникам лагеря «Виктория». По данным следствия, частично эти средства присваивались руководством, но объявлять подозрение прокуратура планирует в конце марта — когда в этом производстве будет закончена экспертиза.

Пятое производство отрыли по факту нарушения правил пожарной безопасности другими лицами. В рамках этого дела следствие проводило эксгумацию тел трех погибших девочек, по нему полиция устанавливает, кто отключал сигнализацию, кто должен был выполнять правила пожарной безопасности, но не выполнял их. В том числе правоохранители расследуют действия работников лагеря.

Шестое уголовное производство открыто в отношении экс-заместителя мэра Одессы Зинаиды Цвиринько. Ее прокуратура подозревает в приведшей к трагедии халатности.

При этом, как сообщает издание, после нескольких месяцев расследования причина пожара до сих пор неизвестна — суду приходится рассматривать дела опираясь сразу на четыре вероятные причины возникновения пламени. Все они известны с самого начала следствия: свеча в комнате, короткое замыкание электрической проводки, последствия включения кипятильника, поджог.

Из-за отсутствия официальной причины подозреваемые говорят, что нарушения пожарной безопасности не могли быть причиной гибели детей. Об этом говорят и директор лагеря Петрос Саркисян, и районный инспектор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Леонид Бондарь, защита которых пытается доказать отсутствие связи между смертями детей и нарушениями правил.

«Экспертиза не установила причинно-следственной связи между действиями любых лиц и возникшим пожаром. В таком виде уголовное дело в отношении инвалида 2-й группы Саркисяна было направлено в суд. Он пережил инфаркт и находится под стражей более полугода. Его держат в СИЗО только потому, что некого арестовывать», — заявил один из адвокатов Саркисяна Игорь Карпов.

Как написала в своем докладе член общественной комиссии по выяснению причин трагедии при одесской облгосадминистрации Светлана Пидпала, причиной стало то, что руководство лагеря просто экономило на детях. «В лагере был просто бардак. Постоянно были проблемы с проводкой и параллельно проблемы с канализацией. Вода текла на пол и им приходилось подставлять ведро. Свет часто выключался. Когда начался пожар, одна из сотрудниц подошла к комнате, где началось возгорание, и открыла дверь. Она впустила туда дополнительный кислород и огонь усилился», — рассказала журналистам Пидпала.

Как сообщала «Фраза», в результате пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе в ночь на 16 сентября 2017 года погибли три девочки. Всего на момент возгорания в корпусе находились 42 ребенка. Как сообщили местные СМИ, несмотря на то, что на территории детского лагеря был и гидрант, и пожарный водоем, воды для тушения в них не оказалось. В связи с этим пожарным пришлось протягивать рукава к гидранту на углу улиц Вильямса и Дачи Ковалевского, что существенно затруднило процесс ликвидации возгорания.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-премьер-министр—министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) сообщили, что детскому лагерю «Виктория» в июне были даны определенные предписания по обеспечению мер безопасности, в том числе противопожарных мер.

По данным СМИ, Управление капитального строительства Одесского городского совета летом 2016 года освоило 11,08 млн. грн. на дополнительных работах по реконструкции детского лагеря «Виктория», среди которых в том числе были работы и по установке автоматической пожарной сигнализации.

Лагерь «Виктория» — муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т. ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы.