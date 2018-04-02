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В Нигерии в результате нападения боевиков погибли 18 человек. Еще 84 получили ранения

В Нигерии в результате нападения боевиков погибли 18 человек. Еще 84 получили ранения

В ночь на понедельник, 2 апреля, недалеко от нигерийского города Майдугури на северо-востоке страны боевики радикальной группировки «Боко Харам» совершили нападение на мирных жителей. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате этого погибли восемнадцать человек, еще 84 получили ранения.

Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную Службу по чрезвычайным ситуациям, люди гибли, «пытаясь скрыться от столкновений боевиков и военных». Отмечается, что среди нападавших было минимум семь смертников. Перестрелка длилась около часа.

«На настоящий момент мы извлекли тела 18 погибших в деревнях Баль Шува и Баль Кура», — цитирует агентство заявление службы.

Ранее «Фраза» сообщала, что 21 ноября 2017 года на северо-востоке Нигерии в городе Муби в мечети во время утренней молитвы подросток-смертник взорвал на себе пояс шахида. В результате теракта погибли, по меньшей мере, 50 человек, десятки были ранены.

В начале января 2018 года на юге Нигерии группа неизвестных вооруженных людей расстреляла прихожан, возвращавшихся из церкви. В результате инцидента погиб 21 человек.

Как сообщали СМИ, в начале июня 2017 года боевики экстремистской группировки «Боко Харам» атаковали город Майдугури с населением более миллиона человек на северо-востоке Нигерии. Это было крупнейшее наступление группировки за последние полтора года.

«Боко Харам» — радикальная нигерийская исламистская организация. Известна с 2002 года, когда ее предводителем стал Мохаммед Юсуф. Главной целью организации является введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение западного образа жизни. В июле 2009 года она инициировала беспорядки на севере Нигерии (с центром в штате Баучи), нападая на христианские церкви и полицейские участки. В мае 2014 внесена Советом Безопасности ООН в список террористических организаций.

«Боко Харам» действует на севере Нигерии с 2009 года. За это время жертвами атак боевиков стали 20 тыс. человек, еще 2 млн. покинули свои дома.

Тэги: нападение, мир, расстрел, Нигерия, смертник, боевики

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