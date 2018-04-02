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Латвия с легкостью провела реформу, из-за которой Украина перессорилась с соседями

Латвия с легкостью провела реформу, из-за которой Украина перессорилась с соседями

Сегодня, 2 апреля, президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил поправки к закону о всеобщем образовании, которые предусматривают переход школ страны на обучение только на латышском языке. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе главы латвийского государства.

«Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всех молодых людей на получение качественного образования и перспективы жизни в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это сформирует более сплоченное общество и более сильное государство», — заявил в этой связи президент.

Вейонис уточнил, что окончательный переход на новые стандарты обучения запланирован на 2022 год.

Президент отметил также, что у детей по-прежнему будет возможность изучать дисциплины, связанные с культурой нацменьшинств, которые они представляют, разносторонне развиваться, а также изучать значительную часть предметов в начальной школе на своем родном языке.

Как сообщала «Фраза», 5 сентября 2017 года Верховная Рада Украины приняла новый закон об образовании, который, в частности, предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык — украинский.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон.

27 сентября он был опубликован в официальной парламентской газете «Голос Украины», и с 28 сентября считается действующим.

Напомним, 8 сентября 2017 года МИД Венгрии раскритиковал данный закон, подчеркивая, что он нарушает права венгерского меньшинства. О своей озабоченности также заявила Румыния. Озабоченность высказала также Румыния.

Данный закон также раскритиковали Польша и Закарпатье.

10 сентября на сайте МИД Венгрии появилась информация, что Будапешт больше не будет поддерживать инициативы Киева в международных организациях. Тогда же министр иностранных дел страны Петер Сийярто пригласил посла Украины в Венгрии Любовь Непоп побеседовать о недавно принятом в Украине законе о тотальной украинизации образования.

Венгрия также пообещала, что будет блокировать и ветировать любой шаг, направленный на сближение Украины с Европейским союзом из-за этого закона.

Тэги: мир, школа, русский язык, образование, Латвия, реформа

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