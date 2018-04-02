В Одессе любитель цветных металлов едва не лишил жизни пациентов клинической больницы

Злоумышленник оставил без электроэнергии городскую клиническую больницу № 1 в Одессе, срезав электрические кабели. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, в результате преступных действий без питания оказалась операционная, пропало напряжение на оборудовании, жизненно необходимом для пациентов. «Персонал больницы целые сутки работал в авральном режиме, перевели часть пациентов в другой корпус, операции продолжали делать руками, как при царе Горохе, целые сутки пытались восстановить электроснабжение, бросали переноски из корпуса, где было электричество. И вдруг исчезает электропитание и там», — пишет Форостяк.

В итоге заместитель главного врача по техническому оснащению Виталий Моспаненко вылез на крышу и там застал злоумышленника, который срезал кабели питания. «Вор бросился бежать по крыше на соседние здания, а Виталий, вызвав полицию, бросился за ним. Задержать вора удалось только через квартал от больницы на улице Болгарской. Замглавврача удерживал негодяя до приезда полицейских», — добавил Форостяк.

В настоящее время злоумышленник задержан. Данное дело взял на личный контроль начальник Главного управления Национальной полиции в области Дмитрий Головин.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 15 июня 2017 года в Запорожье злоумышленники вырезали и украли несколько отрезков медного кабеля оператора фиксированной связи «Укртелеком». В результате инцидента около 50 тысяч абонентов остались без телефонной связи.