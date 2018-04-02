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УПЦ начала прямые праздничные видеотрансляции со Святой земли

УПЦ начала прямые праздничные видеотрансляции со Святой земли

Центр информации УПЦ начал прямые трансляции со Святой земли. Как выяснили журналисты «Фразы», видеотрансляции в режиме реального времени из Иерусалима (Израиль) накануне праздника Воскресения Христова начались на официальной странице Центра информации Украинской Православной Церкви в Facebook.

В Лазареву субботу состоялась трансляция Божественной литургии с места Вознесения Исуса Христа. Богослужения на этом месте греческой церкви разрешают проводить только два раза в год: в Лазареву субботу и в день Вознесения Господня.

Также состоялась трансляция Крестного хода с горы Елион в Гефсиманию и ко входу в Иерусалим. Десятки тысяч православных христиан со всего мира прошли с пальмовыми ветвями накануне Вербного воскресения.

Трансляции запланированы в Вербное воскресение, во все дни Страстной седмицы, в день Схождения Благодатного огня и на Пасху — в период с 31 марта по 9 апреля. Паломники со всего мира прибывают в эти дни в Иерусалим, чтобы принять участие в богослужениях, посвященных Входу Господнему в Иерусалим и последним земным дням Спасителя, и встретить праздник Воскресения Господня. Центр информации УПЦ планирует прямые включения с участием паломников и официальной делегации по доставке Благодатного огня в Украину. В частности, вечером 5 апреля ожидается трансляция Крестного хода «Дорогой Господа с молитвой за Украину». Сотни верующих УПЦ пройдут Дорогой скорби с иконами священномученика Владимира (Богоявленского) и иконой «Собор мучеников украинской земли», освященных на мощах святого в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Планируется также встреча официальной делегации УПЦ и паломников с Иерусалимским Патриархом Феофилом III. 7 апреля — трансляция схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

Тэги: общество, культура

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