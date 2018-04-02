Главные новости за 31 марта - 1 апреля 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. Согласно ей, общая сумма доходов президента за год равна 16 303 874 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе президента. «Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017, равна 16 303 874 гривнам. 336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 гривен — проценты по депозитам. С этими и другими данными можно ознакомиться в электронной декларации Петра Порошенко за 2017 год, которая сегодня появится в открытом доступе», — говорится в сообщении. Отмечается, что сумма средств, которые Петр Порошенко хранил на банковских счетах в прошлом году, уменьшилась за год на 430 000 долларов.

Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля совершит визит в Берлин. Об этом в соцсетях сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Во время визита в Берлин Порошенко намерен провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Я 10 числа еду в Берлин. Будем говорить о миротворцах», — сообщил Порошенко. «Почему это так важно? Потому что, когда миротворцы придут везде — от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, там не будет места российской армии, она уйдет через границу», — убежден Порошенко. По его словам, нужно создать условия

У народного депутата Украины Надежды Савченко начались серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщила сестра депутата Вера. «Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело... Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе, а так она пьет воду и попросила капли для носа», — сказала Вера Савченко. По ее словам, за Савченко следит врач, потому что у нее начались спазмы желудка.

Губернатор Кемеровской области РФ Аман Тулеев в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом Тулеев сообщил в своем видеообращении, опубликованном на Youtube. «Дорогие земляки. Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека и большинство из них — дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы», — отметил чиновник.

Международный валютный фонд требует от Украины пересмотра цен на газ. В МВФ заявили, что Украина должна выполнять обещания по согласованию цен на газ с рыночными в рамках программы кредитования. В МВФ напомнили, что в 2016 году Украина согласилась урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, однако невыполнение правительством решений заморозило кредитование от Фонда после двух последних траншей в апреле 2017 года. В МВФ подчеркнули, что в Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, которые поддерживаются МВФ, на фоне проведения в 2019 году президентских и парламентских выборов. Текущая программа Фонда также заканчивается в марте 2019 года. Сейчас Кабмин определил ценовую политику еще на два месяца в официальной резолюции, опубликованной 30 марта.

В Киеве произошла перестрелка между двумя водителями автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции украинской столицы. «По словам свидетелей, на проспекте Глушкова из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие», — отметили в полиции. В городе введён план «Перехват».

Из Москвы в Лондон прибыл вылетевший из аэропорта «Шереметьево» рейс SU-2582 «Аэрофлот — Российские авиалинии». В Лондоне самолет был обыскан. Об этом сообщается на сайте посольства России. Российское посольство в Великобритании направило британской стороне ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета «Аэрофлота». «Мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей», — сообщили российские дипломаты. «Такого рода вещи происходят крайне редко и являются чрезвычайными», — добавили в посольстве. В сообщении говорится, что британские правоохранители пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, «что категорически запрещается действующими правилами». В посольстве отметили, что после прибытия российского дипломата «удалось отстоять участие командира корабля в досмотре».

Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи, ограничения касаются кораблей и судоходных компаний связанных с контрабандой нефти и угля. Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи по просьбе Соединенных Штатов Америки внес в «черный список» 21 судоходную компанию, в том числе 5 в Китае, 15 северокорейских судов и 12 судов других стран. 12 кораблям, которые не принадлежат Северной Корее, запрещено заходить в порты и они должны быть сняты с регистрации, кроме того активы оставшихся 15 северокорейских судов будут заморожены, а 13 из них также запрещено заходить в порты.