Порошенко рассказал, когда российская армия покинет Украину

Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля совершит визит в Берлин. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в соцсетях сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Во время визита в Берлин Порошенко намерен провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Я 10 числа еду в Берлин. Будем говорить о миротворцах», — сообщил Порошенко.

«Почему это так важно? Потому что, когда миротворцы придут везде — от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, там не будет места российской армии, она уйдет через границу», — убежден Порошенко.

По его словам, нужно создать условия для введения миротворцев, «провести решение СБ ООН».

«Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны мира, кроме России, поддерживают необходимость введения миротворцев. Дожмем Россию. Вы видите, что сейчас Россия оказалась в тотальной и полной изоляции только потому, что она агрессией пошла на Украина и убивает украинцев», — сказал президент.

Как сообщала «Фраза», 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Тогда же Министерство иностранных дел Украины заявило, что среди миротворцев ООН не должно быть представителей страны-агрессора, а также не может быть и речи о согласовании такой операции с боевиками, контролирующими оккупированные территории.

В сентябре 2017 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что размещение миротворческой миссии ООН должно происходить на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Такого же мнения придерживаются в Государственном департаменте США и правительстве Германии.