Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Порошенко рассказал, когда российская армия покинет Украину

Порошенко рассказал, когда российская армия покинет Украину

Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля совершит визит в Берлин. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в соцсетях сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Во время визита в Берлин Порошенко намерен провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Я 10 числа еду в Берлин. Будем говорить о миротворцах», — сообщил Порошенко.

«Почему это так важно? Потому что, когда миротворцы придут везде — от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, там не будет места российской армии, она уйдет через границу», — убежден Порошенко.

По его словам, нужно создать условия для введения миротворцев, «провести решение СБ ООН».

«Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны мира, кроме России, поддерживают необходимость введения миротворцев. Дожмем Россию. Вы видите, что сейчас Россия оказалась в тотальной и полной изоляции только потому, что она агрессией пошла на Украина и убивает украинцев», — сказал президент.

Как сообщала «Фраза», 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Тогда же Министерство иностранных дел Украины заявило, что среди миротворцев ООН не должно быть представителей страны-агрессора, а также не может быть и речи о согласовании такой операции с боевиками, контролирующими оккупированные территории.

В сентябре 2017 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что размещение миротворческой миссии ООН должно происходить на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Такого же мнения придерживаются в Государственном департаменте США и правительстве Германии.

Тэги: Петр Порошенко, Германия, экономика, политика, война, Донбасс, Ангела Меркель

Комментарии

Колонка автора
30.03.18 18:45

Почему Украина вернется к дружбе с Венгрией

Автор: Максим Михайленко

Статьи

01.04.18 10:22

Фильм «Я убиваю великанов»: бей несправедливость молотом по почкам

Автор: Анастасия Лях

Главная новость дня

Порошенко рассказал, когда российская армия покинет Украину

Порошенко рассказал, когда российская армия покинет Украину
01.04.18 14:37
1333
Последние новости
01.04.18 14:37

Порошенко рассказал, когда российская армия покинет Украину
01.04.18 13:03

Губернатор Кемеровской области подал в отставку
01.04.18 10:27

В Украину идет настоящая жара
01.04.18 09:08

У Савченко начались спазмы и кровавая рвота
31.03.18 20:43

В Киеве стреляли. Введен план «Перехват»
31.03.18 17:56

Россия требует от Британии забрать еще 50 дипломатов
31.03.18 15:06

МВФ хочет, чтобы Украина пересмотрела тарифы на газ
31.03.18 13:47

Совбез ООН ввел новые санкции против Северной Кореи
31.03.18 12:34

В Лондоне полиция обыскала прибывший из Москвы самолет
31.03.18 10:48

Порошенко подал декларацию о доходах

Интервью

28.03.18 09:21

Психолог Артем Хмелевский: Я не верю, когда говорят, что на любимое дело не хватает времени и сил

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
На Черниговщине в воинской части произошел пожар
На Черниговщине в воинской части произошел пожар
На Черниговщине в воинской части произошел пожар
На Черниговщине в воинской части произошел пожар
На Львовщине веселая игра детей закончилась страшной смертью школьника
На Львовщине веселая игра детей закончилась страшной смертью школьника
В Днепре из-за пожара в школе эвакуировали всех детей
В Днепре из-за пожара в школе эвакуировали всех детей
На Киевщине жестоко избили и ограбили ветерана АТО
На Киевщине жестоко избили и ограбили ветерана АТО
В Киеве неизвестные похитили ребенка прямо на парковке
В Киеве неизвестные похитили ребенка прямо на парковке
В Харькове неизвестные расстреляли людей около ресторана. Один человек скончался
В Харькове неизвестные расстреляли людей около ресторана. Один человек скончался
В детских больницах Киева заперты аварийные выходы. Говорят, так защищаются от воров и террористов
В детских больницах Киева заперты аварийные выходы. Говорят, так защищаются от воров и террористов
Ночью в Киеве взорвали крутой внедорожник. Хозяина авто забрала «скорая»
Ночью в Киеве взорвали крутой внедорожник. Хозяина авто забрала «скорая»
Американка утверждает, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством»
Американка утверждает, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством»
В Хмельницком загорелось общежитие. Из огня вывели 77 студентов
В Хмельницком загорелось общежитие. Из огня вывели 77 студентов
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов