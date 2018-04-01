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Губернатор Кемеровской области подал в отставку

Губернатор Кемеровской области подал в отставку

Губернатор Кемеровской области РФ Аман Тулеев в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» подал заявление об отставке по собственному желанию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Тулеев сообщил в своем видеообращении, опубликованном на Youtube.

«Дорогие земляки. Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека и большинство из них — дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы», — указал чиновник.

По его словам, он сделал все, что мог: встретился с семьями погибших и постарался решить вопросы с оказанием помощи.

«Я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Считаю для себя это правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя», — заключил Тулеев.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Вскоре следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек.

27 марта появилась информация о том, что власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что двери в сгоревший кинозал закрыл один из зрителей.

30 марта 2018 года появилась информация о том, что мужчина, который принял решение запереть двери в одном из кинозалов ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, потерял в огне двух дочерей. 

Тэги: пожар, Россия, мир, губернатор, дети, криминал, торговый центр, кемерово

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