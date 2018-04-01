В Украину идет настоящая жара

В ближайшие дни в Украине ожидается резко потепление. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.



«Плотные облака с дымкой и дождиком придавили градусы на Киевщине. На прилегающих Житомирской и Черкасской +11 +14 градусов наблюдались. Поэтому все же наш метеонегатив проявляется в атмосферной лаборатории правильно. Готовое фото будет уже завтра, когда температура воздуха повысится еще на несколько градусов. Хотя вместе с сильным, до штормового, ветром. Дожди пройдут в западных областях и там осадки снизят температуру воздуха на 3-6 градусов. Местами на юге и в центральной части вероятно до +20 градусов», — предупреждает Диденко.





В Киеве Вербное воскресенье ожидается теплым и ветреным. Сильный южный ветер сочетается с максимальными 15 градусами.

По предварительным прогнозам Диденко, Пасха в Украине будет замечательной — ясной, теплой и солнечной.

Ранее «Фраза» сообщали, что британские климатологи прогнозировали, что зима 2017-2018 будет очень снежной, морозы часто будут достигать тридцати градусов. Также эксперты прогнозировали, что эта зима станет самой холодной за последние 100 лет.